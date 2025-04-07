Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim

Trump'ın 185 ülkeye uygulayacağını açıkladığı gümrük vergisi kararı sonrası ABD'deki piyasalar Cuma günü yüzde 5'ten fazla değer kaybetti. ABD'nin en büyük 500 şirketini takip eden S&P 500 endeksi neredeyse yüzde 6 düştü. Pazartesi günü de Asya piyasaları düşüşle açıldı. Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi yüzde 6,3 düştü. Küresel çapta kaosa neden olan düşüşten Avrupa ve Türkiye borsası da etkilendi.

"BUNUN İÇİN SEÇİLDİM"

Yeni haftaya piyasaların olumsuz tepkisiyle başlanırken, Trump bazıları 9 Nisan'da yürürlüğe girecek vergileri savunmayı sürdürdü. Ek gümrük vergisi vaadiyle seçildiğini savunan Trump, özellikle Çin'i hedef aldı ve Pekin'in ticaret açığını çözmesi gerektiğini söyledi. Trump, "Bu sorunu çözmediğimiz sürece bir anlaşma yapmayacağım. Çin büyük bir darbe alıyor, çünkü herkes bizim haklı olduğumuzu biliyor" şeklinde konuştu.

"Piyasalara ne olacağını söyleyemem" diyen Donald Trump, ülke ekonomisinin çok daha güçlü olduğunu savundu.

"ABD'DEKİ TÜKETİCİLER DE ETKİLENİYOR" SORUSU KIZDIRDI

Trump bir gazetecinin ABD'deki tüketicilerin de vergilerden etkilendiğine ilişkin sorusuna da tepki gösterdi. "Bu sorunun çok aptalca olduğunu düşünüyorum" diyen Trump, "Ben hiçbir şeyin düşmesini istemiyorum. Ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almak gerekir" dedi.