1 Mayıs'ta borsalar kapalı mı? #128176 1 Mayıs'ta borsada işlem yapılıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda borsa tatil mi sorusu araştırılmaya başlandı. 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü borsada işlem yapacak olan vatandaşlar, yarın borsa açık mı, kapalı mı öğrenmek istiyor. Peki, 1 Mayıs'ta borsalar kapalı mı? 1 Mayıs'ta borsada işlem yapılıyor mu?

1 MAYIS'TA BORSALAR AÇIK MI?

Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2024 Çarşamba 1 Mayıs 2024 Çarşamba seans yapılmayacaktır.

2024 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı