1 Mayıs'ta borsalar kapalı mı? #128176 1 Mayıs'ta borsada işlem yapılıyor mu?
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı sebebiyle borsaların durumu merak konusu oldu. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, 1 Mayıs'ta borsaların açık olup olmadığını araştırıyor. Bu konuda resmi bir açıklama bekleniyor. 1 Mayıs'ta borsalar kapalı mı? 1 Mayıs'ta borsada işlem yapılıyor mu?
1 Mayıs İşçi Bayramı'nda borsa tatil mi sorusu araştırılmaya başlandı. 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü borsada işlem yapacak olan vatandaşlar, yarın borsa açık mı, kapalı mı öğrenmek istiyor. Peki, 1 Mayıs'ta borsalar kapalı mı? 1 Mayıs'ta borsada işlem yapılıyor mu?
1 MAYIS'TA BORSALAR AÇIK MI?
Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2024 Çarşamba 1 Mayıs 2024 Çarşamba seans yapılmayacaktır.
2024 RESMİ TATİLLER
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı