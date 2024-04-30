Üye Girişi
Haberler

Simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığı'nın onayı zorunlu hale getirildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekmek fiyatlarında olduğu gibi simit fiyat tarifelerinde de Ticaret Bakanlığı'nın onayı zorunlu hale getirildi.

15/12/2004 tarihli ve 25671 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirildi.

BAKANLIĞIN GÖRÜŞÜNÜ ALMAK ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Ekmek fiyat tarifelerinde olduğu gibi simit fiyat tarifelerinde de Ticaret Bakanlığı'nın görüşünün alınması zorunlu hale getirildi. Hazırlanan tarifeye Bakanlık olumsuz görüş vermesi halinde yeni tarife talebi gerekçeleriyle birlikte Bakanlığın tekrar görüşü alındıktan sonra yürürlüğe girecek.

İŞTE RESMİ GAZETE'DEKİ DETAYLAR

Resmi Gazete'de yer alan detaylar şu şekilde; "Tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girer. Tarifelerin tespitinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınır. Meslek komitesi en geç onbeş gün içinde görüşünü bildirmek zorundadır. Ancak, simit ile 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında yönetim kurulu; on beş gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alır.

"İLK TOPLANTIDA MECLİSİN ONAYINA SUNULACAK"

Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin teklif, Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra yapılacak ilk toplantıda meclisin onayına sunulur. Ancak, Bakanlık tarafından olumsuz görüş bildirilmesi durumunda, heyetin toplanmasına gerek olmaksızın gerekçeleri ile birlikte yönetim kurulunca hazırlanan yeni tarife talebi, yeniden Bakanlığın görüşü alındıktan sonra meclisin onayına sunulur."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Simit Ekmek Finans Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Nihal Candan tekrar cezaevine girecek mi? Nihal Candan yeniden içeri mi giriyor? Sedef Şahin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Sedef Şahin kaç yaşında, nereli? Sedef Şahin biyografisi! 1 Mayıs'ta borsalar kapalı mı? #128176 1 Mayıs'ta borsada işlem yapılıyor mu? 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI: İşçi ve Emekçiler Bayramı anlamlı, uzun-kısa mesajlar! 1 Mayıs'ta EGO ücretsiz mi, otobüsler bedava mı? Ankara'da 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? 1 Mayıs'ta hangi kütüphaneler açık? Biricik Belediye Başkanı istifa mı etti? DEM Partili Mehmet Begit neden istifa etti, olay ne? #128204 1 Mayıs'ta bankalar tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi yollar kapalı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da hangi yollar açık olacak? Alternatif güzergahlar neresi? 1 Mayıs'ta METRO ve OTOBÜS çalışıyor mu? İşçi Bayramı'nda otobüs ve metrolar açık mı? #128653 1 Mayıs'ta hastaneler açık mı? 1 Mayıs'ta aile hekimleri çalışıyor mu? Eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler açık mı? 1 MAYIS KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR | #9940 1 Mayıs'ta kapalı olan yollar hangisi? İstanbul alternatif güzergahlar neler? SON DAKİKA: 1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?#128653 1 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? #128669 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda okullar tatil mi? #128226 1 Mayıs Çarşamba okullar kapalı mı? BAHAR son bölümde ne oldu? Bahar 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? BAHAR yeni bölüm fragmanı izle!
500

Yorumlar (24)

MASARİ:

Simitin fiyat değil de gramaj sorunu var bence önce o düzeltilmesli, hiç bir şeyde denetleme yok

178
0
yanıtYanıtla
Ergün Erkuş:

HERŞEYİ DEVLETE YÜKLEMEYE GEREK YOK BİLİNÇLİ TOPLUM OLALIM .O KADARKİ GAZ ÇIKARAN İNSANI DEVLET NİYE DENETLEMEDİ DURUMUNA GELDİK..

yanıt11
yanıt30
Ercan cıftcı:

MASARİ ve Ergün Erkuş ..... ikinizde haklısınız :) gramaj sorunu / aldatmacası tüm ürünlerde var. paketli bazı ürünler sabit gramajla satılması zorunlu olmalı, Örneğin peynir 250 GR, 500 GR, 1000 GR satılmalı. 310 gr, 720 gr, 840 gr tam bir aldatmaca..

yanıt1
yanıt0
Aykut Kalanoğlu:

Simide zam yapılmadığı engellendiği sürece simitler kibrit kutusu büyüklüğüne kadar küçülecektir eskiden beri bu böyledir gramajı düşürmek !

89
1
yanıtYanıtla
Can null:

SARAYA dokunulmasın yeter ki

yanıt20
yanıt6
ARSLANOĞLU Hakan:

Simide zam yapamayan yanındaki karper peynire, çaya yapar. Esnaflarda kurnazlık tükenmez. Radikal çözümler gerekiyor.

84
1
yanıtYanıtla
tepkili vatandaş:

ekmeğe çözüm buldular da sıra simide mi geldi?

40
4
yanıtYanıtla
T.C. GÖKBÖRÜ:

Vay be zenginler simit yiyor demek ki.en son hatırladığımda halka şeklinde oluyor du sanırım

26
4
yanıtYanıtla
Dadaş Erzurumlu:

Almayın yemeyin bir gün iki üç gün çöpe döksünler ama nerde. Onlar yaptıkça biz destekliyoruz. Azcik birlik olalım olay bu. Ne ki bu simit ilaç değil. Eskiden ekmekle aynıydı şimdi pahalı.

25
1
yanıtYanıtla
Sezgin Sezgin:

Eskiden bi simitin parası, bi ekmeğin parasının yarısı değildi

yanıt2
yanıt0
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title