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Fahiş fiyatlar sonrası bakanlık neşteri vurdu! 8 firmaya ceza kesildi, ihracata kısıtlama getirildi

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Son zamanlarda artan beyaz et fiyatları nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Tavuk eti ihracatı aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırıldı. Öte yandan tavukçuluk sektöründe fahiş fiyat uygulayan 8 firmaya para cezası uygulandı.

Tavuk etinde son 5 ayda yaşanan artış Ticaret Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Fiyat artışına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak için çalışma başlatılırken kanatlı et ihracatına kısıtlama getirildi.

AYLIK BAZDA AZAMİ 10 BİN TON SINIRLAMA

Tavuk eti ihracatı 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırıldı. Öte yandan tavukçuluk sektöründe fahiş fiyat uygulayan 8 firmaya da para cezası uygulandı.

"KIRMIZI ET ALAMAYANLAR BEYAZ ETE YÖNELDİ"

Sektör temsilcileri kırmızı et ücretini karşılayamayanların beyaz ete yöneldiğini bunun da son zamanlardaki fiyat artışına etkisi olduğunu belirtiliyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA VAR

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi : "Bilindiği gibi, kümes hayvancılığı ve beyaz et sektöründe dünyanın en önemli üretici ve ihracatçı ülkeleri arasında yer alan ülkemizde, yıllardır süregelen üretim ve ihracattaki doğru politikalar ile mevcut üretim hacmine ulaşılmış, sektör uzun yıllardır iç talep ile yurt dışı talebi bir arada karşılayabilecek kabiliyeti muhafaza etmiştir.

"RİSKLER FİYAT ENDEKSİNDE YUKARI YÖNLÜ EĞİLİM OLUŞTURDU"

Son yıllarda yaşanan bölgesel ve küresel riskler, küresel gıda fiyat endeksi üzerinde yukarı yönlü bir eğilim oluşturmuş ve özellikle temel tarım ürünlerinde ülkelerin iç piyasa arzını koruma faaliyetlerini ortaya çıkarmıştır. Buna bağlı olarak, muhtelif ürünler ile birlikte ülkemizde de tüketim açısından en önemli hayvansal protein aracı olan kümes hayvancılığı ürünleri de 2023 yılının Mayıs ayı içerisinde İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine alınmıştı.

Bununla beraber, 2024 yılının ilk aylarında tavuk eti fiyatlarındaki artış hızının genel enflasyonun, yem ve enerji gibi maliyet kalemleri ile döviz kurundaki aylık fiyat değişimlerinin çok üzerine çıktığı gözlemlenmiştir. Bu durum, söz konusu ürün grubunda olağan piyasa şartlarının dışına çıkıldığını ve olağan fiyatlama davranışlarının bozulduğunu göstermiştir.

"İHRACATA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPILMASI GEREKLİLİĞİ İSPAT ETTİ"

Fiyat oluşumları izlenirken üretim ve ihracat gelişimleri analiz edilmiş, iç ve dış talepte muhtemel senaryolar titizlikle tetkik edilmiş, ilgili kamu kurumları ve sektörel kuruluşlar ile istişareler gerçekleştirilerek, üretim, tüketim, dış ticaret ve fiyat oluşumları kapsamında detaylı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Tüketim alışkanlıklarındaki ve iç talepte yaşanan değişimlerin, spekülatif fiyat yükselişlerini beraberinde getirdiği görülmüştür. Yapılan analizler iç piyasada tüketici refahının korunabilmesi için arz yönlü sıkıntılara mahal verilmemesini teminen, söz konusu ürün ihracatına yönelik bir takım düzenlemeler yapılması gerekliliğini ispat etmiştir.

Bununla birlikte, sektörde ölçek ekonomisinin sürdürülebilmesi, iç talepte yaşanabilecek dalgalanmaların üretim kaybına sebebiyet vermemesi ve yoğun çabalar ile kazanılan ihracat pazarlarının korunabilmesinin de ülkemizin ekonomik menfaatleri açısından önemli olduğu değerlendirilmiştir."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Kısıtlama İhracat Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (23)

oturan:

vatandaş et alamadığı için tavuk alıyordu onada zama geldi artık avcılığa başlayacağız taş devrine geri döneceğiz.

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Ayhan Yavuz:

tok da olsak bu sözleri sarf etmeyi de biraz severiz yani, kabul etmek lazım

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Salih Kandıralı:

İstediğiniz neşteri vurun. Esnafa gücünüz yetmez. Esnaf her zaman yener. Biraz sendeler ama daha güçlü kalkar. O eski ev hanımları yok artık. Dışarıda yemek yemeye mahkumsunuz.

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VATANDAŞ:

Salih sen ne boş konuşuyorsun kardaş laa. Konu esnaf değil konu yurt dışı tavuk eti satışı yapan holding ler anladın mı yeğenim

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Ahmet Çakır:

boş teneke

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Cahi Savar:

Esnafa zerre acımıyorum..

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Salih Kandıralı:

Devlet fiyata karışamaz. İstediğimiz fiyata satarız.

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cavit dogan:

Eğer haberdeki gibi ihracat kısıtlanırsa "Tavuk eti kalmadı" diyen esnafa daha faydalı olur. "Fikri neyse zikrinde odur" der atalarımız, sen şimdi fahiş fiyat olunca bir o kadarda kendin üstüne koyduğun için rahatsız oluyorsun, çocukların büyüyünce eminin ben size haram yedirmedim dersin..

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cavit dogan:

Bir hafta önce "Tavuk eti ihracatı yasaklanıyor" diye millete haberi geçtiler şimdi de kısıtlama getirildi diye haber geçiliyor :) Aylık toplamda 80 bin tonu geçmeyecek olan kısıtlama acaba önceden kaç bin tonmuş onu niye yazmadınız ? Öncesi de 81 bin ton falan herhalde :/

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Derviş Duman:

Yaptıkları zammı geri cekdirmeleri çok daha iyi olurdu, cezayı nasıl olsa vatandaşdan çıkarıyorlar

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