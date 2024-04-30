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#128204 1 Mayıs'ta bankalar tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?

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1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar bankaların tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte 1 Mayıs'ta bankaların tatil durumu hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?

1 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar, tatil günlerinde özel sektörün çalışıp çalışmayacağını merak etmeye başladı. 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle, ülke genelinde birçok kurum tatil ilan edilecek. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs'ın resmi tatil olmasından dolayı borsalar ve banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.

#128204 1 Mayıs'ta bankalar tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs, resmi tatiller arasında yer alır ve 2024 yılında çarşamba gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla, 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil ilan edilecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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