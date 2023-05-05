Tunç Soyer: "Bu, Refah ile Yoksulluk Arasında Bir Seçim Olacak. Demokrasi ve Tek Adam Rejimi Arasında Seçim Yapacağız. Biz, Demokrasiyi Seçeceğiz"

KERİM UĞUR

İzmir'in tüm ilçelerinde milletvekili aday tanıtım toplantısı düzenleyen CHP İzmir İl Başkanlığı, Menemen'de toplantıyı "Tarım Mitingi" başlığı ile düzenledi. Mitingde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu seçimi kazanacağız. Bu, refah ile yoksulluk arasında bir seçim olacak. Demokrasi ve tek adam rejimi arasında seçim yapacağız. Biz, demokrasiyi seçeceğiz" dedi.

Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP ilçe belediye başkanları, CHP İzmir milletvekili adayları, partililer ve yurttaşlar katıldı.

Zeybek gösterisi ile başlayan mitingde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu seçim, sadece bir seçim değil. 100 yıl önce atalarımız, çok önemli bir eşiği aştılar. Bu topraklarda yaşayan bizleri cumhuriyetle buluşturdular. O eşik, yüzyıl önce aşıldı. Şimdi bir başka eşiği aşmak mecburiyetindeyiz. O eşiğin üç etabı var; adalet, ferah, refah. Nedir bunlar? Ferah, özgürlük demek, huzur demek. Bilim insanları bir deney yapmış. Pireleri bir kavanoza koymuşlar. Pireler, bildiğiniz gibi çok sıçrarlar. Onlar da sıçrayıp sıçrayıp kavanozun kapağına çarpmışlar, inmişler. Kavanozun kapağını açtıklarında, pireler yine o kadar sıçrıyormuş. Balıklar yine aynı şekilde bir akvaryumun içinde döner durur ya... Küçük akvaryuma alın, yine küçük akvaryumun sınırları içinde dönerler. Sevgili gençler; siz ne piresiniz ne balıksınız. Siz bu toprakların kadim kültürünün özgür, ilim, irfan sahip gençlerisiniz. Sizi bugüne kadar bastırdılar, sıktılar, artık yeter. Bütün özgürlüklere layıksınız, bu topraklarda özgürce yaşayacaksınız" dedi.

"BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN"

Başkan Soyer, "Bu topraklarda refah çok bol. Biz, dünyada kendi kendine yeten ekonomisi olan bir ülkeydik. Bütün dünyanın tahıl ambarıydık. Buğdayı bütün dünyaya biz satardık. Peki ne oldu? O berekete kıran mı girdi, ne oldu? Neden biz, her şeyi ithal eder hale geldik? Mercimeği, soğanı, pirinci, arpayı; neden her şeyi ithal eder hale geldik? Bu toprakların çiftçisi neden üretmiyor? Bu toprakların çiftçisi ile ithal ettikleri ülkenin çiftçilerini rekabete sokuyorlar; size kaybettiriyorlar, onlara kazandırıyorlar. Ama başka bir tarım mümkün. Çünkü bu bereketli topraklar herkesi doyuracak kadar güçlü, kimsenin yoksulluk, işsizlik çekmeyeceği kadar güçlü. Adaletten bahsettik. Adalet, sadece mahkeme salonlarında tecelli edecek bir şey değil. Adalet, eğitimde fırsat eşitliği demek, istihdamda eşitlik, gelirde adalet demek. Bir örnek vereyim; Kur Koruma Mevduat (KKM) hesabı çıkardılar; 170 milyar lira, o KKM hesabına yatıran 125 bin kişinin cebine gitti. Peki kimindi bu para? Senin, benim, bizim, hepimizin. Demek ki neymiş? Siz bu toprakların ürettiği refahı o 125 bin kişinin cebine değil de bu halkın cebine koyarsanız ne işsizlik ne yoksulluk kalır. İşte o güne çok az kaldı" diye konuştu.

"BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜ GENÇLERLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Konuşmasında "İkinci yüzyıla giderken aşmamız gereken eşik, demokrasi eşiğidir" vurgusu yapan Soyer, şunları söyledi:

"Bu demokrasi eşiğini aşacak olan sizsiniz gençler. Hep söylüyorum, Genel Başkan'ımıza da söyledim. Ben 78, Genel Başkan'ımız 68 kuşağı. Cumhuriyet eşiğini aşanlar, 1923 kuşağıydı. Demokrasi eşiğini aşacak kuşak da 2023 kuşağıdır. Bu, sizin çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağınız en güzel miras. Biz, bu büyük dönüşümü gençlerle beraber bu topraklarda gerçekleştireceğiz. Çünkü hiçbiriniz bu yoksulluğu, bu sefaleti hak etmiyorsunuz. Göreceksiniz, 15 Mayıs sabahı halkın iktidarına uyanacağız. Bu seçimi kazanıyoruz. Çok heyecanlıyız, çok az kaldı. Bu seçimi kazanacağız. Bu, refah ile yoksulluk arasında bir seçim olacak. Demokrasi ve tek adam rejimi arasında seçim yapacağız. Biz, demokrasiyi seçeceğiz. Bunu biliyorum. Nereden biliyorum? Gözler yalan söylemiyorsa, sözler yalan söylemiyorsa biz bu seçimi kazanıyoruz. Bu ülkede bir şey değişecek, her şey değişecek."

"SAĞIR SULTAN DUYMADI"

Mitingde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise" Mazot desteği istediniz, sağır sultan duymadı. Gübre desteği istediniz, sağır sultan duymadı. Alım desteği, tohum desteği istediniz, sağır sultan duymadı. Sadece duymadı değil, sizi dinlemedi bile. Sesinizi duyurmak için yanına gittiğinizde hakaretlerle karşılaştınız. Bin 150 odalı saraya para bulanlar, tarıma destek bulmuyorlar. Bir de utanmadan, 'Bu sarayları sizler için yaptırıyoruz' dediler. Bir tane kalan var mı o saraylarda? Ama az kaldı. Bu sarayları halka açmamıza çok az kaldı. On gün kaldı. On gün sonra Bay Kemal geliyor. Çankaya Köşkü nelerine yetmedi? Mustafa Kemal Atatürk'e yeten Çankaya Köşkü neyinize yetmedi? Ama saraylar sizin olsun, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yaparak Çankaya Köşkü'ne göndermeye söz veriyor musunuz" diye konuştu.

"ARTIK BUNA 'YETER' DİYELİM"

Aslanoğlu, konuşmasının devamında ise "Sıkıntılarımız ortak. Ekilmeyen tarlalara hep beraber üzülüyoruz, süt ineklerini kesime gönderen çiftçilerimize hep beraber üzülüyoruz, hasat zamanında eline bir şey kalamayan üreticimize hep beraber üzülüyoruz. Ama biz neden üzülüp kahrolalım, çiftçilere destek vermeyenler kahrolsun. Artık buna 'yeter' diyelim. Çiftçinin yanında olmayana 'yeter' diyelim. Yeter, artık söz milletin. Sizleri bu topraklardan koparamadılar, mazottan gübreye her şeyin fiyatı arttı ama topraklarınızdan kopmadınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası tarımsal kalkınma sürsün diye ekmeye biçmeye devam ettiniz. Tarımsal planlama yerine beton dökmeyi düşünenlere inat tarıma devam ettiniz. Samanı bile ithal ettiler. Ama bunlara rağmen sizler devam ettiniz. Bu utanç bunlara yeter. Milletin efendisi olmak böyle bir şey; sabırla, dirençle devam ettiniz. Artık sizin zamanınız, bu direniş boşa değildi. Kovanlara, ahırlara, tarlalara çöken karanlık bitiyor" dedi.

MİLLET İTTİFAKI'NN ÇİFTÇİYE YÖNELİK VAATLERİNİ ANLATTI

Millet İttifakı iktidarında çiftçiye verilecek destekleri de dile getiren Aslanoğlu, "Mazotta ÖTV yükünü kaldıracağız. Gübre ve tohum maliyetini yarasının destek olarak çiftçimize geri vereceğiz. Çiftçilerimizin kredilerinin faizlerini silip kredilerini yeniden yapılandıracağız. Sulama ve elektrik faturalarının tahsilatını hasattan sonraya bırakacağız. Çiftçilerimizin finans sorununu çözeceğiz. Kadın çiftçilerimizin sosyal güvenlik destek primlerini devlet karşılayacak, 30 yaş altı genç çiftçilerimizin de sosyal güvenlik destek primlerini devlet ödeyecek. Bunların olması için oyunuzu kullanın lütfen" diye konuştu.

"SEÇİMİ BÜYÜK FARKLA KAZANACAĞIZ"

Sandık güvenliği konusunda "endişelenmeyin" mesajını veren Aslanoğlu, vatandaşlardan da söz istedi. Aslanoğlu, "Hiç merak etmeyin, sandıklar bize emanet. Tek bir oyun heba olmaması için sabaha kadar sandıklara sahip çıkacağız. Ama sizler de sabaha kadar sandıklara sahip çıkacağınıza söz veriyor musunuz? Bu seçimi büyük farkla kazanacağız. Ama rehavete kapılmak yok. Tek bir oyun bile önemli olduğunu biliyoruz. Bu seçim 50+1 oy ile kazanılacak, o 1 oyu nerede olursa olsun bulacağız. Sizler de 14 Mayıs'a kadar yorulmadan çalışacağınıza söz veriyor musunuz? 14 Mayıs'tan sonra, size söz, baharlar gelecek" dedi.

Miting, CHP İzmir milletvekili adaylarının tanıtımı ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER'İN KONUŞMASI

2.VİDEO

CHP İZMİR İL BAŞKANI ŞENOL ASLANOĞLU'NUN KONUŞMASI

MİTİNGDEN DETAY GÖRÜNTÜLER