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Survivor'da eleme adayları kim oldu? Bu akşam kim elenecek?

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Survivor'da eleme adayları belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yarışmacılar eleme heyecanı yaşıyor. Bu akşamın elenen ismi merak konusu. Kimin adaya veda edeceği bu akşam belli olacak.

Survivor 2024 All Star'da yapılan haftanın son dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım galip geldi. Mavi Takım'dan ise bir isim oylama ile gitme adayı olarak belirlendi ve diğer gitme adayı haftanın en kötü performansı olan isim oldu. Ayrıca, dördüncü gitme adayı da Mavi Takım'da yapılan oylama sonucunda belirlendi. Survivor'da eleme adayları kim oldu? Bu akşam kim elenecek?

SURVIVOR'DA DÜN NE OLDU?

Zorlu geçen mücadelede Kırmızı Takım 12-8'lik skorla kazanmayı başardı. Mavi Takım'dan ise iki isim birden potaya girdi. Bir isim oylama sonucu eleme adayı oldu bir isim de haftanın en kötü performansı olduğu için eleme adayı seçildi.

Survivor'da eleme adayları kim oldu? Bu akşam kim elenecek?

SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Survivor All Star yarışmasının yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

SURVIVOR'DA ATAKAN ELENECEK Mİ?

Mavi Takım'da yapılan oylamada son gitme adayı da belli oldu. Sercan, Yunus Emre, Atakan'ın ardından dördüncü gitme adayı Aleyna oldu. Düelloda eşleşmeler ise şöyle; Atakan ile Aleyna, Yunus Emre ile de Sercan rakip oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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