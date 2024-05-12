Kenan Sofuoğlu kimdir? Kenan Sofuoğlu kaç yaşında, nereli? Kenan Sofuoğlu hayatı ve biyografisi!

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KENAN SOFUOĞLU KİMDİR?

Kenan Sofuoğlu, 25 Temmuz 1983 tarihinde Adapazarı Akyazı'da doğmuştur. Aslen Trabzon'lu olan Sofuoğlu, motor tamircisi olan İrfan Sofuoğlu'nun üçüncü çocuğudur. Abileri Bahattin ve Sinan ile birlikte ailece motor yarışlarına ilgi duymaktadır. Annelerinin adı Nuray Sofuoğlu'dur ve ayrıca bir kız kardeşi bulunmaktadır.

1996 yılında Türkiye şampiyonasını izleyerek motor sporlarıyla tanışan Kenan Sofuoğlu, 2000 yılında abisi Sinan'ın bir yarışta ayağını kırması sonucu boş kalan motorla, özel izin alarak 16 yaşında yarışlara katılmaya başlamıştır. İlk drag yarışını abisinin motoruyla kazanmıştır.

2006 yılında Supersport Dünya Şampiyonası'na başlarken yaşadığı sponsorluk sorunları nedeniyle Yamaha Almanya takımından ayrılmak zorunda kalan Sofuoğlu, son anda İsviçre'de yaşayan ve ismi gizli tutulan bir Türk iş adamı tarafından (Selçuk Allaç) sağlanan sponsorluk ile Ten Kate'nin Honda takımına katılmıştır. Supersport Dünya Şampiyonası'nda 2006 sezonunu üçüncü olarak tamamlamıştır.

2016 yılında Supersport Dünya Şampiyonluğu'nu bir kez daha kazanarak 5. Dünya Şampiyonluğunu elde etmiştir. Bu sezon, kariyerindeki 38. zaferini elde eden Sofuoğlu, 2007, 2010, 2012 ve 2015 yıllarının ardından 5. kez Supersport şampiyonu olmuştur.