Tekirdağ'da bayram sonrası yoğun mesai

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da Ramazan Bayramı sonrası sahaya inen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, vatandaşların taleplerini dinleyerek, yürütülen çalışmaları inceledi.

Süleymanpaşa ilçesinde geride kalan Ramazan Bayramı'nın ardından başlayan mesaide çalışmalarını hızlandıran Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, mesaiye Çınarlı Mahallesi'nden başladı. Çınarlı Mahallesi'nde asfalt çalışması yapılacak cadde ve sokaklarda ön incelemede bulunan Yüksel, vatandaşlarla ve esnafla sohbet edip, bayramlarını kutlayarak talep ve önerileri dinledi. Yüksel, Süleymanpaşa'nın önemli kırsal mahallelerinden biri olan ancak uzun yıllardır hak ettiği ilgiyi görmeyen Naip Mahallesi'nde de ziyaretler gerçekleştirerek, burada yapımına başlanan meydan projesi ile ilgili yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. Süleymanpaşa'ya 1,5 kilometrelik yeni sahil şeridinin kazandırıldığı Altınova Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yüksel, aynı zamanda yol çalışmalarının yapılacağı cadde ve sokaklarda da incelemede bulundu. Son olarak Kumbağ Mahallesi'nde sürdürülen yeni meydan projesi çalışmalarına nezaret etmek üzere Kumbağ'a gelen Yüksel, hızla ilerleyen projenin yaz mevsimine yetiştirileceği müjdesini verdi.

"Bayramın ardından mesaimize başladık"

Yüksel, hayata geçirilen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı'nın ardından ilk mesaimize saha çalışmalarımızı yerinde denetleyerek başladık. Çınarlı Caddemizde yapımına başlayacağımız asfaltlama çalışmaları öncesinde gerekli incelemeleri yaparak, mahalle sakinlerimizle ve esnafımızla selamlaştık. Naip Mahallemizin çehresini baştan aşağı değiştirecek yeni meydan düzenlemesi projemize başladık. Tarihi mahallemizin otantik değerini ön plana çıkaracağımız yeni düzenlemeyi kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinlerimizin istifadesine sunacağız. Yine Kumbağ Mahallemizde hayata geçirmek üzere çalışmalarını sürdürdüğümüz yeni meydan düzenlemesi projemizi yerinde inceledik. Hızla devam eden yenileme ve düzenleme çalışmalarına ilişkin, projemizin detaylarını ve yapılması gerekenleri planladık. Bu projemizi de yaza yetiştirmek için çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. Altınova Mahallemizdeki saha çalışmalarımızı inceleyerek, bölgede yapacaklarımızı planladık. Hemşerilerimizin büyük beğenisini kazanan Altınova sahilimizde de Belediye Meclis Üyemiz Sayın Hikmet Mutlu ile birlikte dolaşarak mahalle sakinlerimizle fikir alışverişinde bulunduk" dedi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel