Seyhan Belediye Başkanı Akay'dan Bahçeşehir'e Dört Müjde

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Bahçeşehir Mahallesi'nde gerçekleştirilen halk buluşmasında mahalle halkına dört müjde birden verdi. Yapımına başlanan parkın iki hafta içinde tamamlanacağını açıklayan Başkan Akay, pazar yerinin üstünün kapatılacağını, mevcut spor tesisinin üstüne Bilgi Evi ve yaş almış yurttaşlar için de bir dinlenme alanı yapılacağını söyledi.

Başkan Akay'ın, her hafta bir mahallede gerçekleştirdiği halk buluşmalarının bu haftaki adresi Bahçeşehir Mahallesi oldu. Muhtar Hasan Ali Berktaş ve mahalle halkının yoğun katılımıyla muhtarlık hizmet binasının yanında gerçekleştirilen toplantıda, Başkan Akay Bahçeşehir Mahallesi'nin Seyhan'ın en güzel mahallelerinden biri olduğunu vurguladı. Kendisinin de Bahçeşehir'deki gibi bahçeli bir evde doğup büyüdüğünü dile getiren Başkan Akay, "Böyle bir yerin kıymetinin bilinmesi lazım" dedi.

Yapımına başlanan çocuk parkı ve dinlenme alanının yaklaşık iki hafta içinde bitirilerek halkın hizmetine sunulacağını belirten Başkan Akay, mahalle sakinlerine üç müjde daha verdi.

Akay, "Bu mahalle için tespit ettiğimiz ve çalışmasını yaptığımız üç şey var. Pazar yerinin üstünün kapatılması, mevcut spor tesisinin üzerine Bilgi Evinin yapılması ve yaş almış yurttaşlarımız için bir dinlenme alanı" diye konuştu.

Başkan Akay'ın konuşmasının ardından çoğunluğunu kadınların oluşturduğu mahalle sakinleri Seyhan Belediyesi'nden hizmet taleplerini aktardı.

ANKA / Yerel