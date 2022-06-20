Seyhan Belediye Başkanı Akay'dan Bahçeşehir'e Dört Müjde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyhan Belediye Başkanı Akay'dan Bahçeşehir'e Dört Müjde

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Bahçeşehir Mahallesi'nde gerçekleştirilen halk buluşmasında mahalle halkına dört müjde birden verdi. Yapımına başlanan parkın iki hafta içinde tamamlanacağını açıklayan Başkan Akay, pazar yerinin üstünün kapatılacağını, mevcut spor tesisinin üstüne Bilgi Evi ve yaş almış yurttaşlar için de bir dinlenme alanı yapılacağını söyledi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Bahçeşehir Mahallesi'nde gerçekleştirilen halk buluşmasında mahalle halkına dört müjde birden verdi. Yapımına başlanan parkın iki hafta içinde tamamlanacağını açıklayan Başkan Akay, pazar yerinin üstünün kapatılacağını, mevcut spor tesisinin üstüne Bilgi Evi ve yaş almış yurttaşlar için de bir dinlenme alanı yapılacağını söyledi.

Başkan Akay'ın, her hafta bir mahallede gerçekleştirdiği halk buluşmalarının bu haftaki adresi Bahçeşehir Mahallesi oldu. Muhtar Hasan Ali Berktaş ve mahalle halkının yoğun katılımıyla muhtarlık hizmet binasının yanında gerçekleştirilen toplantıda, Başkan Akay Bahçeşehir Mahallesi'nin Seyhan'ın en güzel mahallelerinden biri olduğunu vurguladı. Kendisinin de Bahçeşehir'deki gibi bahçeli bir evde doğup büyüdüğünü dile getiren Başkan Akay, "Böyle bir yerin kıymetinin bilinmesi lazım" dedi.

Yapımına başlanan çocuk parkı ve dinlenme alanının yaklaşık iki hafta içinde bitirilerek halkın hizmetine sunulacağını belirten Başkan Akay, mahalle sakinlerine üç müjde daha verdi.

Akay, "Bu mahalle için tespit ettiğimiz ve çalışmasını yaptığımız üç şey var. Pazar yerinin üstünün kapatılması, mevcut spor tesisinin üzerine Bilgi Evinin yapılması ve yaş almış yurttaşlarımız için bir dinlenme alanı" diye konuştu.

Başkan Akay'ın konuşmasının ardından çoğunluğunu kadınların oluşturduğu mahalle sakinleri Seyhan Belediyesi'nden hizmet taleplerini aktardı.

ANKA / Yerel

Akif Kemal Akay Bahçeşehir Seyhan Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title