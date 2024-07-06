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Paris ve İstanbul'da Tarihi Yerleri Keşfeden Öğrenciler

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Paris Yunus Emre Enstitüsü tarafından "Yaşadığın Şehri Tanıyor Musun?" projesi çerçevesinde öğrenciler İstanbul ve Paris'te tarihi yerleri keşfediyor. İstanbul'da Süleymaniye Camisinin önünde toplanan öğrenciler bu çerçevede tarihi yerleri keşfetme fırsatı buluyor.

Paris Yunus Emre Enstitüsü tarafından "Yaşadığın Şehri Tanıyor Musun?" projesi çerçevesinde öğrenciler İstanbul ve Paris'te tarihi yerleri keşfediyor. İstanbul'da Süleymaniye Camisinin önünde toplanan öğrenciler bu çerçevede tarihi yerleri keşfetme fırsatı buluyor.

Paris Yunus Emre Enstitüsü ile İbn Haldun Üniversitesi işbirliğinde ve DITIP Fransa desteğiyle "Yaşadığın Şehri Tanıyor Musun?" isimli proje hayata geçirildi. Proje çerçevesinde Türk ve Fransız öğrencilerin İstanbul ve Paris'in kültürel zenginliklerini keşfetmeleri amaçlanıyor. Bu kapsamda İstanbul'da Süleymaniye Camisinin önünde toplanan öğrenciler tarihi yerleri keşfediyor. Projenin içeriğinde şehirlerin kültürel ve tarihi özelliklerini yansıtan tematik geziler ve programlar bulunuyor. Projede iki kadim şehrin tarihi, sosyolojisi, akademisi ve medyası programlar dahilinde işlenen temalar arasında yer alıyor. Proje ile İstanbul ve Paris'in kültürel hazinelerine her iki ülkeden de bulunan katılımcıların tanık olması amaçlanıyor.

"Projemiz öğrenciler için yeniden keşif sağlıyor"

"Yaşadığın Şehri Tanıyor Musun" projesinin Koordinatörlerden Mehmet Kara, "Projemiz Paris ve İstanbul karşılaştırması olarak inceleme ve analiz yapma fırsatı sunuyor. Projemiz öğrenciler için yeniden keşif sağlıyor. Kendi şehirlerini ne kadar tanıyor onu amaçlıyor. Bu proje için baktığımızda öğrenciler iki farklı şehir gezerek tanıma fırsatı tanıyor. Biz bunu farklı tematik günlere ayırdık. Paris sürecine baktığımız zaman ilk üç günü tamamladık. İlk üç güne baktığımız zaman birkaç müzeyi Paris ayağında tamamlamış olduk. Birçok kurum ve kuruluşu ziyaret ettik. Bu proje sonucunda çıktılarını isteyeceğiz. Bu çıktılara baktığımız zaman, kültürel ve sanatsal şeyleri yeniden nasıl keşfettiklerini anlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"İstanbul'da gördüğüm yaşadığım şeyler bende her zaman kalacak"

Projede bulunan öğrenci Rüveyda Kaya, "Proje kapsamında hem Paris'i gezdik hem de İstanbul'u yeniden keşfettik. İstanbul'u keşfetmekten bitmeyen bir şehir olduğu daha iyi anlamış oldum. Paris benim için çok güzel bir deneyim oldu. İstanbul'da gördüğüm yaşadığım şeyler bende her zaman kalacak. Bu projenin İstanbul ayağı benim çok önemli. Paris'teki günlerimiz belirli konulara bölünmüştü. Tarih, sosyoloji, din günleri vardı. İslam Bilimleri öğrencisi olarak benim için din günü daha dikkat çekiciydi. Kiliselerin yapıları içerisinde ayin incelemek çok güzel bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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