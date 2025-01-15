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Muğla'da 2024'te 3 Bin 466 Hektar Orman Alanı Yandı: Yüzde 59'u İnsan Kaynaklı

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Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, 2024 yılında 384 adet orman yangını ile mücadele edildiğini ve 3 bin 466 hektar alanın yangından etkilendiğini açıkladı. Ülküdür, orman yangınlarının yüzde 59’unun ise insan kaynaklı olduğunu söyledi.

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, 2024 yılında 384 adet orman yangını ile mücadele edildiğini ve 3 bin 466 hektar alanın yangından etkilendiğini açıkladı. Ülküdür, orman yangınlarının yüzde 59'unun ise insan kaynaklı olduğunu söyledi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Ula ilçesinde bulunan Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Ülküdür, geçtiğimiz yıl yaşanan orman ve ziraat yangınları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülküdür, konuşmasının başında orman yangınları ile mücadelenin yalnızca orman teşkilatının değil, tüm toplumun ve ilgili kurumların ortaklaşa gerçekleştirdiği topyekün bir mücadele olduğunu vurguladı. Ülküdür, yangın söndürme çalışmalarına katılan orman teşkilatı personeli, itfaiye ekipleri, jandarma, polis, sağlık çalışanları ve basın mensuplarına teşekkür etti.

"Günde 6 yangına müdahale ettik"

Ülküdür, 2024 yılının orman yangınları ile mücadele anlamında çok zorlu bir yıl olduğunu belirterek, "2024 yılının meteorolojik verilerine baktığımız zaman şu ana kadar en sıcak ve kurak yıl olarak kayıtlara geçti. Bizler de mayıs ayı itibariyle göreve geldik ve akabinde şu ana kadar daha önce hiç yaşamadığımız bir yangın sezonu yaşadık. Mayıs ayı ile başlayan, zincirleme yangın reaksiyonu diyorum ben buna. Bir yangınla uğraşırken, tam onu söndürmekle uğraşırken, tekrar başka bir yangının başladığı ve günlerce bu temponun devam ettiği bir süreç. 4 ay ortalamamıza baktığımız zaman günde her gün tüm ekibimizle birlikte 6 yangına müdahale ettik. Her gün 6 ihbar var, bunun her biri büyüyebilecek bir yangın, her biri yerleşim yerlerini tehdit edecek yangın. Böylesine stresli bir ortamda çalışarak bugünlere geldik. Toplamda 21 hava aracımızla 2024 yılı orman yangınlarına müdahalemizi gerçekleştirdik" diye konuştu.

"2024 yılı en kurak, en sıcak yaz olarak kayıtlara geçti"

Son 53 yılın en sıcak Nisan ayı yaşandığını belirten Ülküdür, "Son 53 yılın en sıcak nisan ayı yaşandı. Sadece yazın sıcak ya da kurak geçmesi değil kış aylarından itibaren başlayan bir kuraklık dönemi vardı, bahar aylarına kadar sarktı. Sonrasında meteorolojik verilere baktığımız zaman en kurak, en sıcak bir yaz ayı olarak kayıtlara girdiğini görmekteyiz" dedi.

"2024 yılında 3 bin 466 hektar alan orman alanı yandı"

2024 yılında meydana gelen orman yangını ve yanan alan sayısını paylaşan Ülküdür, "Orman Bölge Müdürlüğümüzde 2024 yılında 384 adet orman yangını ile mücadele edildi. Bu 384 adet orman yangınımızda 3 bin 466 hektar alanımız yangından etkilendi. Bunun yanında 294 ziraat yangınına da müdahale edildi. Son 10 yıllık yangın istatistiklerimize baktığımızda 10 yıllık ortalamamız da 314 adet yangın, yıllık yanan alanımız 6 bin 226 hektar. 2024 yılında 384 adet orman yangını karşılık 3 bin 466'ya kadar alanımız yangından etkilendi" ifadelerini kullandı.

"Orman yangınları Cuma günleri başlıyor"

Ülküdür, orman yangınlarının hangi günler çıktığına dair istatistikleri paylaşarak, "Uzun yıllar takip ettiğimiz, orman yangınları haftanın hangi gününde çıktığına dair bir istatistiğimiz var. Genelde cuma günleri başlıyor, cumartesi ve pazar devam ediyor. Hafta sonu insanlarımızın trafiğinin yoğun olduğu zamanlarda oluyor. Saat dilimi dağılımına baktığımızda 10.00'da başlayıp akşam 20.00'ye kadar yangınlarımızın yoğunlaştığını görmekteyiz" dedi.

"Orman yangınlarının yüzde 59'u insan kaynaklı"

Orman yangınlarının yüzde 59'unun insan kaynaklı olduğunu ifade eden Mustafa Ülküdür, şunları söyledi:

"2024 yılında Muğla Orman Bölge Müdürlüğümüzde meydana gelen yangınların yüzde 59'u insan kaynaklı, yüzde 41'i doğal nedenler dediğimiz yıldırım yangınlarımızdan oluşmakta. Bu insanlarımızın sebep olduğu yüzde 59'luk kısmı yüzde 36'sı ihmal ve dikkatsizlik. Yüzde 13'ü kasıt, yüzde 9'u kaza, yüzde bir de nedenini bilinmeyen. Ziraat yangınlarımızın çıkış nedenine baktığımızda yüzde 77'si ihmal ve dikkatsizlikten ortaya çıkıyor. Bu yangınlar biter bitmez, kontrol altına alınır alınmaz, bizler orada tekrar yeşil dokuyu tesis etmek üzere, hemen zaman kaybetmeden çalışmalarımıza başlıyoruz. Öncelikle alanda hasar tespit çalışmaları yapıp, oradaki yanan ağaçlarımızı süratle sahadan çıkarıp tekrar ağaçlandırılacak hale getiriyoruz."

Muğla'da 2024'te 3 Bin 466 Hektar Orman Alanı Yandı: Yüzde 59'u İnsan Kaynaklı
Kaynak: ANKA / Yerel
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