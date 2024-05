Milli İrade Platformu: İsrail saldırıları durdurulmalı ve ateşkes sağlanmalı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Milli İrade Platformu tarafından yapılan açıklama ile dünya ülkelerine çağrı yapıldı. Yapılan çağrıda, "Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır. Filistin'de on yıllardır zulmeden işgalci İsrail'e karşı gereken yaptırımlar derhal uygulanmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Basın açıklaması öncesi dua okunurken, Milli İrade Platformu adına açıklamayı Nihat Görücü yaptı. Görücü açıklamasında şunları söyledi, "Basın açıklamamızın başında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralı askerlerimize şifalar temenni ediyoruz. Buradan, terörü bir kere daha lanetliyoruz. Memleketimize kast eden, emperyalistlerin maşası olan hainler kirli emellerine asla ulaşamayacaklar. Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kere daha haykırıyoruz. Terör örgütlerini destekleyerek üzerimize salanlarla Gazze'de soykırım yapanlar aynı. Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için bugün buradayız. İnsanlık, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. Apertheid rejimi işgalci İsrail; kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Ortadoğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kast ediyor."

"Kadın ve çocukları öldürüyorlar"

Ellerindeki silahlarla kadın ve çocukları öldürüyorlar diyen Görücü, "Biz sıcak yatağımızda yatarken onların bomba sesleriyle uyuyamayan çocuklarının olduğunu düşünmeliyiz bu duyarlı her Müslüman'ın hassasiyetidir. Gazze'deki katliamı ve soykırımı lanetliyoruz, hangi dinden hangi dilden ve hangi ırktan olursa olsun öldürmeyi lanetliyoruz, Her zaman peygamberlerine karşı çıkmış,muhalefet olmuş İsrailoğullarının torunları olan siyonist Yahudiler müslümanlar için üç önemli mescitten birisi olan Mescid-i aksa ve çevresinde dünyanın gözünün içine bakarak Müslüman kan döküyor, ellerinde silah olmayan kadınları ve çocukları öldürüyor Allah'ım tez zamanda bu siyonist Yahudilerden intikamımızı al yarabbi Zalimlere fırsat verme ya Rabbi. Son bilgilere göre Filistin'de, 14 bin 500den fazlası çocuk, 9 bin 560dan fazlası ise kadın olmak üzere toplamda 33 bin 686 dan aşkın insan hayatını kaybetti. 76 binden fazla kişi yaralanırken ve binlerce kişi ise kayıp. İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle ayrıca, 69 bini tamamen yıkılmış olmak üzere, 359 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırlar sonucu Gazze içerisinde zorla göç ettirildi. Mesleklerini icra eden, yaşanan soykırımı haberleriyle dünyaya anlatan 40 gazeteci, 135 sağlık calışanı 18 sivil savunma uzmanı 49 din görevlisinin de siyonist işgalcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybettiği kayıtlardadır." İfadelerine yer verdi.

"Gazze'de katliam var"

Görücü, "Gazze'de şu anda on binlerce insan, yeterli gıdaya ve suya ulaşamıyor. Evet, ne yazık ki on binlerce insan 2024 yılında dünyanın gözleri önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. İşgalci İsrail haftalardır, Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinli sivilleri güneye göçe zorluyor. Siyonistler, "güvenli bölgeler" olduğunu iddia ettikleri güney bölgelerine de saldırıyor ve katliamlar yapıyor. Gazze'de insani krizin en ciddi boyutlarda yaşandığı alanlardan biri de sağlık hizmetleri. Saldırılarında hiçbir sınır gözetmeyen İsrail, 7 Ekimden bu yana yoğun bir şekilde hastaneleri, ambulansları ve sağlık çalışanlarını hedef alıyor. Bugüne kadar 150'ye yakın sağlık merkezi ve hastanenin yanı sıra yaralıları taşıyan 100'den fazla ambulans işgalcilerin saldırısına uğradı. Bugüne kadar çok sayıda yaralı ve hasta, sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tedavi göremedi ve hayatlarını kaybetti. Şu anda Gazze'de 50 bin hamile kadın bulunuyor. Eğer gerekli adımlar atılmazsa, 50 bin kadın, elektrik ve medikal hizmetler olmadan doğum yapmak zorunda kalabilir. Hastanelerin bombalanması, yemek ve suya ulaşımın engellenmesi hamile kadınlar için çok ciddi bir tehlike arz ediyor. Bölgedeki birçok hamile kadın anestezi yapılmadan sezaryen ameliyat olmak zorunda kalıyor. Ayrıca, bugüne kadar düşük sebebiyle çok sayıda bebek daha dünyaya gözlerini açamadan anne karnında hayatlarını kaybetti" dedi.

Konuşmasının sonunda savaşın durdurulması için çağrıda bulunan Görücü, "Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi için şehrin enerji ve temiz su ihtiyacının acil olarak karşılanması gerekiyor. Hastaneler başta olmak üzere hayatın pek çok alanında ihtiyaç duyulan yakıtın Gazze'ye girişinin engellenmesi de tedavi hizmetlerinin yanında pek çok insani ihtiyacın karşılanmasının önünde büyük engel teşkil ediyor. Gazzeliler için en önemli konulardan biri de, Refah Sınır Kapısı'ndan yeterli insani yardımın Gazze'ye girişine izin verilmemesi. Her gün ihtiyacın karşılanabilmesi için bine yakın insani yardım TIR'ının Gazze'ye ulaşması gerekirken, günde ortalama 100 TIR'ın girişine izin veriliyor. Ayrıca, başta yakıt olmak üzere birçok kalemdeki temel ihtiyaç malzemelerinin şehre ulaşması da engelleniyor. Mısır Hükümeti'nin Gazze'de ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin şehre girebilmesi için Refah Sınır Kapısı'nı bir an önce tamamen açması gerekiyor. Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardımların geçişine izin verilmemesi Gazze'de yaşanan acıların daha da artmasına sebep oluyor. Buradan bir kere daha acil ateşkes çağrımızı yineliyoruz. Vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyoruz. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletler, işgalci İsrail'in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır. Filistin'de on yıllardır zulmeden işgalci İsrail'e karşı gereken yaptırımlar derhal uygulanmalıdır. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir." Diye konuştu.

Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen açıklamaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, AK Parti ilçe Başkanı Osman Aksoy, Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Gürbüz Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, Milli İrade Platformu Üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı. - MANİSA