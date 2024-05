Kurban Bayramı'nda Hayvan Üreticileri Satışlardan Umutlu Değil

(AYDIN) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde hayvancılık yapan Süleyman Sağkol, "Geçen sene ağılımızda 30 koyunu satmıştık. Şu anda henüz 8 tane satabildik. Bu işin sonu nereye varacak bilmiyoruz" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hayvan üreticileri, yaklaşan Kurban Bayramı'nda satışlardan umutlu olmadıklarını belirterek gelecek senelerde bu iş ile uğraşmayacaklarını söyledi. Emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirten üreticiler öte yandan düşük emekli maaşı ve asgari ücretle çalışan vatandaşların da bütçelerinden pay ayırmalarının zor olduğunu ifade etti.

"On bin lira emekli maaşıyla nasıl kurban alacaklar?"

Aslanyaka Mahallesi'nde kurban üreticiliği yapan Süleyman Sağkol şunları söyledi:

"Ben küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşıyorum. Kurbanlıkları mart ayından itibaren ağıllara getiririz. Kuzuları son 2 ay besiye çekeriz. Bizler bu hayvanları besiye çekerken zorlanıyoruz çünkü yem, yonca, saman gibi zaruri ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz fakat fiyatlar çok yükseldi. Geçtiğimiz sene ile bu sene arasında fiyatlar 2 kat arttı. Geçen sene 250 liraya aldığımız yemin çuvalı bu sene 600 lira oldu. Yonca ise 3 liradan 8 lira oldu. Bizler bunlara bakmakta oldukça zorlanıyoruz fakat bu işin içinden nasıl çıkacağımızı da bilemiyoruz. İnsanlar kurban kesmek istiyorlar fakat iki taksit, üç taksit olur mu diye teklifte bulunuyorlar. Geçen sene ağılımızda 30 koyunu satmıştık. Şu anda henüz 8 tane koyun satabildik. Bu işin sonu nereye varacak bilmiyoruz. Buradaki koyunlar 35- 40 kilo ete tekabül ediyor. Bizler hayvanlarımıza 17 ile 20 bin lira arasında fiyat biçtik. İnsanların da durumları belli. 10 bin lira emekli maaşı alıyor, 17 bin lira asgari ücret alıyor. Biz de 20 bin lira koyun parası istiyoruz. İnsanlar da haklı, biz üretici olarak da haklıyız.

"Kuzuları satamazsak ucuza kasaba gidecek"

Koyunlarımızın ağırlığı canlı olarak 80 kilo civarında. Ben bu kurbanlıkları 20 bin lira civarında satacağım. Eğer bu kurbanlıkları satamazsam, kurban bayramından sonra bu kuzular büyük ihtimalle kasaba gidecek. Şu anda 450- 500 lira arasında olan karkas et fiyatı, kurbandan sonra daha da düşecek. Kasabın eline düştüğüm zaman zarar edeceğim, emeğimin karşılığını alamayacağım. Bayramdan sonra kasap etin kilogramını 700- 800 lira arasında satacak. Kasapta bir pirzola 750- 800 liradan aşağı değil. Bu hayvan aslında 20 bin lira civarında para çok değil fakat halkın alım gücü olmadığı için büyük sıkıntı var. Bir hayvanın bir günlük yem maliyeti 35- 40 lira arasında. İşçiliğimiz, elektriğimiz, suyumuz hariç. Her gün bu hayvan 40 lira para yiyor. 2 kilo saman, 1 kilo yonca, 1,5 kilo civarında besi yemi. Bunun maliyeti 40 lira."

"Yıl geçtikçe üretici azalıyor"

Nazilli Ticaret Borsası hayvan pazarında ise kurbanlık üreticileri bu sene çok sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Alıcı bulamadıklarını belirten üretici, kendi maliyetlerinin ise her geçen gün yükseldiğini ifade etti. Bir üretici, "Fiyatlar yerinde ama müşteri yok. Her şey pahalı. Her gün her şeye zam. Yem, un, yoncaya zam. Ne olacağını biz de bilmiyoruz" dedi. Bu sene emekli kurban keser mi sorusuna üretici, "zor" diye cevap verdi, "2-3 taksitle kurban kesmek isteniyor. Kurbanlar bile takside bağlandı" ifadelerini kullandı.

Diğer bir üretici ise, "Bu işi seneye biz de bırakacağız. Bir kilo kirazın 200 lira olduğu yerde, 10 bin liraya 9 bin liraya kurbanlık alınıyor. Bu adalet değil. Biz bir yıl boyunca emek veriyoruz. Bir kilo arpa 10 lira. Hayvanlara 7-8 bin lira para veriyorlar. Kesici haklı, üretici haklı ama ceza hep üreticiye kesiliyor. Bir şişe kola 50- 60 lira, bir kilo süt 10- 13 lira. Bunlar kolay üretilmiyor. Yıl geçtikçe üretici azalıyor. Artık biz de bırakacağız. 100 hayvan bakıyorduk, seneye biz de yokuz artık" diye konuştu.

Bir diğer üretici ise, "Kuzunun karkas fiyatı en az 230 lira olmalıydı. Günlük yem fiyatları yüksek, masraf fazla oluyor. Ben bu hayvanlara 12 bin lira para istiyorum, şu anda fiyat veren yok. Bilmiyorum artık ne olacak" derken, başka bir üretici ise, "Kuzunun fiyatı her gün düştü. 250 liraydı, 240 lira, 220 lira derken fiyat düştü. Şu anda kuzu 180 lira. Kasapta kaç lira? Bu kuzudan 1,5 kilo et bin lira. Burada üst üste 45 kilodan aşağı kuzu yok. Bu paraya verilir mi, bu işin içinden çıkılır mı? Çobanlık yapılır mı" diye konuştu.