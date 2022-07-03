İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'na Servis Hizmeti Sağlayacak

Kocaeli İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Modern Hayvan Pazarı'nda ücretsiz ring servislerine yarın başlayacak.

Kurban Bayramı öncesi kurbanlıkların gelmesiyle Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'nda hareketlilik başladı. Farklı illerden gelen kurbanlık hayvanlar İzmit Belediyesi veterinerleri tarafından sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından tesise kabul ediliyor. Temizlik ve sağlık koşullarının en üst seviyede tutulduğu Modern Hayvan Pazarı'nda besiciler, bayramdan önce başladıkları satışlarını bayramın ilk gününe kadar sürdürebilecek.

ÜCRETSİZ RİNG SERVİSİ

Kurbanlık alacak olan vatandaşlar için de bir çalışma başlatan İzmit Belediyesi, Modern Hayvan Pazarı'na ilçe içerisinden gitmek isteyenler için ring servisi hizmeti sunacak. 4-5-6-7-8 Temmuz tarihleri arasında hizmet verecek olan ring servisi için araçlar, Milli İrade Meydanı yan yoldan saat 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.30'da kalkacak. Modern Hayvan Pazarı'ndan araç kalkış saatleri ise 13.00, 15.00, 17.00 ve 20.00 olacak. Vatandaşlara kolaylık sağlamak üzere çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, ring servisi ile vatandaşlara kolay ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunmuş olacak.

Bayram öncesi Modern Hayvan Pazarı'ndaki çalışmalardan bahseden genel durum ile ilgili bilgi veren İzmit Belediyesi Veteriner Hekimi Gökhan Kılıç şunları söyledi:

"VETERİNER HEKİMLER KONTROL EDİYOR : Şu anda İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'ndayız. Kurban Bayramı döneminde burası kurban pazarı olarak hizmet vermektedir. Kurban pazarımızda yaklaşık 400 büyükbaş hayvan ve 350 civarı küçükbaş hayvan bulunmakta. Bu hayvanların pazara girişi İzmit Belediyesi veteriner hekimleri tarafından kontrolleri sağlanarak yapılıyor.

GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ALABİLİRLER: İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'na gelen kurbanlık hayvanları pazara kabul ederken küpe numarasına, pasaportuna ve sevk belgelerine bakarak sağlıklı olup olmadıklarını kontrol ediyoruz. Tüm vatandaşlar İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'ndan gönül rahatlığıyla dilediğince kurbanlarını alabilirler. Vatandaşlarımızın alacakları hayvanlar hakkında bilmek istedikleri ve hayvanlar hakkında soracağı tüm sorular için veteriner hekimlerimiz vatandaş için hazır durumda bekleyecek."

ANKA / Yerel