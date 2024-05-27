İsrail'in Gazze'deki savaş suçunu anlatan Glasgow Üniversitesi Rektörü Schengen Vizesi iptal edildi

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği savaş suçunu ve yaşananları anlattığı için Schengen Vizesi iptal edilen Glasgow Üniversitesi Rektörü Ghassan Abu Sitta, "Yoğun bakımda dezenfekte bulamadık sabun kullandık" dedi.

' Gazze Soykırımı Girişimi: Bir Görgü Tanıdığının Anlattıkları Konferansı' Ankara'da gerçekleşti. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen konferansa YÖK Başkanı Erol Özvar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Musa Kazım Arıcan ve Glasgow Üniversitesi Rektörü Ghassan Abu Sitta ve öğrenciler katıldı. Yükseköğretim Kurulu olarak, Gazze'den ayrılmak durumunda kalan Filistinli öğrencilere ve akademisyenlere üniversitelerin kapılarını açtıklarını söyleyen Özvar, "Prof. Ebu Sitte, İsrail ordusunun Gazze'deki Filistin hastanelerinde işledikleri suçlara tanık oldunuz. Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı tarafından yürütülen İsrail soruşturması bağlamında Gazze'de gördüklerinizi Savcılığa aktardınız. Bu nedenle, Avrupa ülkeleri size giriş yasağı koydu. Bu durum, ifade özgürlüğünün açık bir ihlalidir. Birçok Batılı ülkenin çifte standardının da diğer bir örneğidir. Sizi Türkiye'ye davet ettik. Schengen ülkelerinde izin verilmeyen, tanıklık ettiğiniz tüm olayları serbestçe ifade ediniz" şeklinde konuştu.

"Yoğun bakıma gittiğimizde dezenfekte bulamadık sabun kullandık"

İsrail'in Gazze kuşatması sırasında Şifa Hastanesi ve El Ehli Hastanesinde 40 gün hekimlik yapan, İsrail'in savaş suçunu ve yaşananları anlattığı için Avrupa'ya girişi engellenen Glasgow Üniversitesi Rektörü Ghassan Abu Sitta, konferansta yaşadıklarını anlattı. Gazze'ye ilk geldiğinde 350 savaş uçağının şehri bombaladığını dile getiren Sitta, "Şifa Hastanesi'nde her taraf, koridorlar çok doluydu. Bu savaş 16 yıllık ambargodan sonra ortaya çıktı. İlaç yönüyle sıkıntılı bir savaştı. 15 yaşındaki bir gencin yüzde 50 vücudu yanık durumdaydı. Yoğun bakıma gittiğimizde dezenfekte bulamadık sabun kullandık" ifadelerini kullandı.

Bu savaşın çocukları hedef aldığını söyleyen Sitta, savaş uçaklarından atılan bombalar nedeniyle mahallelerin tam anlamıyla yok olduğunu ifade etti. Şifa Hastanesi'nin 2 bin 500 hasta kapasitesi olduğunu belirten Sitta savaşın ilk gününde yaralıların sayısının 6 bini geçtiğini söyledi. - ANKARA