İsrail tarafından şehit edilen İsmail Haniye için Şanlıurfa'da anma gecesi düzenlendi

İsrail tarafından şehit edilen İsmail Haniye için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'seccadeni al gel' anma gecesi düzenlendi.

Siverek Gazze Dayanışma Platformu tarafından yatsı namazı vaktinde 'seccadeni al gel' programı düzenlendi. Lezgo Parkı'ndaki programa kadın erkek yüzlerce kişi katıldı. Programa konuşmacı olarak Yazar Muhammed Özkılınç katıldı.

Yatsı namazını Lezgo Parkı'nda kılan kalabalık, namazdan sonra konuşma yapan Yazar Muhammed Özkılınç'ı dinledi. Özkılınç, " Filistin'de yaşananlar yeni yaşanan gelişmeler değildir. Asırlardır mücadele eden Filistin halkı ihtiyaçlarını Mısır sınırlarından karşılamaktadır. Özellikle kazdıkları tünellerle Gazze halkının temel ihtiyaçları giderilmektedir. Neredeyse bir yıla aşkındır İsrail'in saldırıları altında mücadele eden Gazze halkına karşı her türlü soykırımı uygulayan İsrail elektrikleri, yakıtı, yeni doğum ünitelerinde küvezlerin çalışmasına müsaade etmediler. Hastaneler hedef alınarak yakıldı. Hastane kalmadı, okul kalmadı, camii kalmadı, ev bark kalmadı. Var olan her şeyi bilerek ve kasten hedef aldılar ve hedef almaya devam ediyorlar. Üstelik bunları yaparken canlı yayınlar yaparak devam ediyorlar. Bunların yaptıklarının yüzde biri veya binde birini Müslümanlar yapsaydı eğer şu an Dünya'yı İslami fobiye boğmuşlardı. Müslümanlar olarak Gazze'yi unutmamalı ve gündemde tutmaya devam etmeliyiz kardeşlerim. Terör devleti İsrail'in yaptıklarına göz yummamalı sürekli gündem de tutmalıyız. Her anne ve babanın görevi yetiştirdikleri çocuklarına Filistin'i anlatması gerekiyor" dedi.