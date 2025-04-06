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Türkiye'nin dev hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev hastanesi konkordato ilan etti
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Küresel ekonomik kriz sağlık sektörünü de derinden etkilerken Manisa'nın önde gelen özel hastanelerinden Sekiz Eylül Hastanesi de konkordato ilan etti. 21 branşta 106 yatak kapasitesiyle hizmet veren hastaneye 3 aylık geçici konkordato mühleti verildi. Şirket 3 ay boyunca iflasa sürüklenmemek için uğrayacak.

Manisa'da 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren Özel Sekiz Eylül Hastanesi iflasın eşiğine geldi. Ödemelerde sıkıntı yaşayan dev hastane konkordato ilan etti.

43 YOĞUN BAKIM YATAĞI BULUNUYORDU

Manisa'nın önde gelen özel hastanelerinden olan Sekiz Eylül Hastanesi 34'ü yetişkin, 9'u yeni doğan olmak üzere toplamda 43 yoğun bakım yatağı bulunan hastanede 37 uzman hizmet veriyor. Hastanede kardiyovasküler ameliyatlar için ayrılan özel bir ameliyathane de bulunuyor.

Türkiye'nin dev hastanesi konkordato ilan etti

3 AYLIK GEÇİCİ KONKORDATO MÜHLETİ VERİLDİ

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, yapılan başvuru üzerine hastaneye 26 Mart 2025'ten geçerli olmak üzere 3 aylık geçici konkordato mühleti verildi. Hastaneye 3 kişilik komiser heyeti atandı. Şirket 3 ay boyunca iflasa sürüklenmemek için uğrayacak.

Türkiye'nin dev hastanesi konkordato ilan etti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıaliteke31:

ustalık eseri !!!! ayakta durmak imkansız , bu kadar hayat pahalılığında 2 kişilik yemek 2 bin tl , şimdi otur evde yap diyenlerin sesini duymaya başladım , bu millet hep asgari şartlarda sürünsün dimi bir Avm de güzel bir restoranda yemek yemesi sadece hayal olarak kalsın istifa istifa sandık gelsin çözüm sandıkta

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

8 eylül tarihinde ne oldu? cevap lütfen. Ben 9 eylül biliyorum.

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