Türkiye'nin dev hastanesi konkordato ilan etti

Manisa'da 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren Özel Sekiz Eylül Hastanesi iflasın eşiğine geldi. Ödemelerde sıkıntı yaşayan dev hastane konkordato ilan etti.

43 YOĞUN BAKIM YATAĞI BULUNUYORDU

Manisa'nın önde gelen özel hastanelerinden olan Sekiz Eylül Hastanesi 34'ü yetişkin, 9'u yeni doğan olmak üzere toplamda 43 yoğun bakım yatağı bulunan hastanede 37 uzman hizmet veriyor. Hastanede kardiyovasküler ameliyatlar için ayrılan özel bir ameliyathane de bulunuyor.

3 AYLIK GEÇİCİ KONKORDATO MÜHLETİ VERİLDİ

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, yapılan başvuru üzerine hastaneye 26 Mart 2025'ten geçerli olmak üzere 3 aylık geçici konkordato mühleti verildi. Hastaneye 3 kişilik komiser heyeti atandı. Şirket 3 ay boyunca iflasa sürüklenmemek için uğrayacak.