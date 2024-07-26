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OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024 ll Okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar?

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İstanbul'da taksi ücretleri yanı sıra, servis ve toplu taşıma ücretleri de güncellendi. Okulların açılmasına yaklaşık 1,5 ay kala, veliler okul servis ücretlerini merak ediyor. Peki, yeni zamlarla beraber okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul'da okul servis ücreti ne kadar? sorularının cevaplarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

UKOME toplantısında İstanbul'daki toplu taşıma araçları, servisler ve taksi ücretleri yeniden belirlendi. Kararın ardından okul servis ücretlerinin ne kadar olduğu gündeme geldi. Okula servisle giden öğrencilerin aileleri ise servis ücretlerini merak ediyor. UKOME toplantısından sonra İstanbul'da servis ücretleri ne kadar oldu? İşte, yeni okul servis ücretleri…

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

UKOME toplantısında İstanbul'daki toplu taşıma araçları, servisler ve taksi ücretleri yeniden belirlendi. İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretleri,

Okul servis ücretleri, 0-1 kilometre mesafe için yüzde 16 artışla 1665 liradan 1931,40 liraya yükseldi. Ayrıca, personel servis ücretleri, 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya çıktı.

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024 ll Okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar?

PERSONEL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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