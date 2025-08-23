CHP il başkanının işçilerle ilgili paylaşımı ortalığı karıştırdı: Hakkımızı helal etmiyoruz

Kocaeli'de tarihi saat kulesinin restorasyonunda çalışan ustalar, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı'nın gündeme getirdiği, "70 yaşında işçi" paylaşımına cevap verdi. 50 yılı aşkın tecrübeleriyle iskele kuran ustalar Sadık Akyüz ve Bayram Ordukaya, "Biz bu işin ehliyiz. Yaşımıza değil, yaptığımız işe baksınlar" sözleriyle eleştirilere cevap verdi.

İŞÇİLERDEN CHP İL BAŞKANI'NA YANIT: HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ

Fotoğrafı çekilen Bayram Ordukaya, "1974 yılından beri inşaatlarda çalışıyorum. Bu işte profesyonelim. Libya'da 5 sene çalıştım, 5 sene iskelelerde çalıştım. 14 metre yüksekliğindeki iskelelerde duvar yaptım. Bizi buraya boşu boşuna çağırmadılar. Bir şeyler bildiğimiz için çağırdılar. Bilmeden, bu yaşta nasıl çalışırlar diye şikayet etmişler. Öncelikle bir bakmaları, konuşmaları, gelip sormaları lazım. Bu işi nasıl yaptığımızı görmeden, öğrenmeden ezbere konuşuyorlar. Bizimle konuşup, sorup, öğrendikten sonra böyle işlere teşebbüs etmesi lazım. Bu çok yanlış bir harekettir. Biz bu hareketin karşısındayız. Hakkımızı helal etmiyoruz" diye konuştu.

"BU HERKESİN KURABİLECEĞİ İSKELE DEĞİL"

Saat kulesi restorasyonunda ustabaşı olarak çalışan Sadık Akyüz de yaşlarına yönelik yapılan yorumlara, "Burası bir tarihi eser ve buranın dokusu çok değerli. Bu yüzden iskele de çok önemli. Bunun restorasyonu için çatıya kadar iskele kurulacak. Bu herkesin kurabileceği iskele değil. Çünkü dokuya değmemeli. Dolayısıyla iskele sallanan bir malzeme ama biz bunu öyle yapıyoruz ki ustalığımızla ve tecrübemizle bunu sabitliyoruz. Yaşımız itibarıyla yukarı çıkmamız sakıncalı görünüyor. Ben bu işi 50 senedir yapıyorum. Bu işte çok tecrübeli olduğum, kendime güvendiğim için geçmişten tecrübelerimle beraber bu işte çalışıyorum. 30 kat iskele kuran bir adamım" şeklinde konuştu.

"KENDİ KAFASINA GÖRE YORUM YAPMIŞ"

"Bizim çalışma gücümüzü bilmeden kendi kafasına göre yorum yapmış" diyen Akyüz, "O tabii ki muhalif olarak yorum yapmış. Ben o yoruma katılmıyorum. Evet ben 60 yaşındayım ama gelsin 18 yaşındaki delikanlıyla inşaatta çalışırım, bakalım hangimiz iyi çalışıyor. Bu densizlik. Benim işimi, mesleğimi bilmeden fotoğraf çekip atması abesle iştigal bir durum. Bu bir tecrübedir, benim ustalığımdır. Kimse bu işi bana babasının hayrına vermedi, ben dededen toruna yıllardır inşaatçıyım. Orijinal bir restorasyoncu değilim ama bu iskele işinin en orijinal adamıyım. Tecrübeli bir elemanla yapılması gereken bir iş olduğu için ben buradayım" dedi.

CHP İL BAŞKANI SARI: BU DURUMDAN HEPİMİZ MUTSUSUZ

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı'nın yaptığı paylaşımda "İktidarın ekonomi politikalarının sonuçlarını toplum olarak hep birlikte ödüyoruz. Bir avuç azgın azınlığı doyurmak için çocuk işçiler, gençler ve 70 yaşında hayatta kalmak için çalışan büyüklerimizi sokaklarda hepimiz görüyoruz. Yurdum insanının düşürüldüğü bu durumdan saray rejimi hariç hepimiz mutsuz ve rahatsızız. Ekonomik sorunlarına çare bulamayan iktidar demokratik haklarımıza ve yargı yoluyla kendisine muhalif olan tüm seçilmişlere saldırıyor. Tutuklu yargılamayı normal bir uygulamaya çevirmeye çalışan iktidar son günlerini ülkeyi gererek ve daha da yoksullaştırarak geçiriyor" açıklaması yer aldı.

Yazının devamında Sarı, "İktidarın muhalif belediye başkanlarına baskıları devam etse de bazı AK Partili başkanlar adeta örnek alıp benzer uygulamaları kopyalıyor. Tutuklu Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan ve tüm yurt geneline yayılan kent lokantaları ya da İzmit Belediyemizin Gülümse Kafesi veya Derince Belediyemizin halk sütü gibi saymakla bitmeyecek projeler hayata geçiremeyenler Saygılar Kulübü adı altında Sosyal Demokrat Belediyecilik uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyor.

Ancak ülke gerçekleri bu taklitlerle kapatılacak gibi değil. Bugün Kocaeli basınına yansıyan bir haber hepimizi yürekten yaraladı. Ne yazık ki haberlerde AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yaptırdığı Saygılar Kulübü adlı emekliler için yapılan tesisin önünde çekilen fotoğraflar kamuoyu vicdanını derinden yaralamıştır. Emekliler için yapılmış olan kafenin hemen yanında bir büyüğümüzün sırtında yük taşıyarak çalıştığı anlar Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun ispatıdır. İktidarın emekliye reva gördüğü ücretin bir gerçekliği yoktur. Beceriksiz ekonomi yönetimini defalarca bakan değiştirerek ispatlayan bu iktidara artık yeter demenin zamanı çoktan gelmiştir. Kaçtığınız erken seçim sandığı geldiğinde koltuklarınızı bırakıp gideceksiniz" dedi.