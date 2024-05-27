Bozdoğan'da Tarım Atıkları Toplanarak Çevre Korunuyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarımsal faaliyetlerde çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik adına çalışmalar sürerken 'Atıkları Toplayalım, Çevreyi Koruyalım' adlı iyi tarım uygulamaları projesi kapsamında Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından boş zirai ilaç ve gübre ambalaj atığı getiren üreticilere sıvı gübre veriliyor.

Proje kapsamında hayata geçirilen program uygulanmaya devam ediyor. Ödüllendirme sistemiyle çiftçilere çevre bilincini artırma ve atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturma hedeflenirken, aynı zamanda tarımsal faaliyetlerde kullanılan ambalaj atıklarının çevreye zarar vermesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede çiftçiler kullanılmış zirai ilaç ve gübre ambalajlarını toplamaları teşvik edilerek getirilen boş zirai ilaç ve gübre ambalaj kutusu karşılığında ödüllendiriliyor. Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu tarz teşvik programlarının çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi açısından önemli olduğu belirtilirken, atıkların toplanmasıyla birlikte çevre koruma bilinci arttırılarak tarım alanlarında da daha sağlıklı bir çevre oluşturulması hedefleniyor.

Konuyla ilgili Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İyi Tarım Uygulamaları 'Atıkları Toplayalım Çevreyi Koruyalım' projesi kapsamında İlçe Müdürlüğümüze 10 adet boş zirai ilaç veya gübre ambalaj kutusu getiren üreticilerimize 1 adet 1 litelik sıvı gübre ücretsiz olarak verilecektir. Çevreye duyarlı Bozdoğan üreticilerimize teşekkür ederiz" denildi. - AYDIN