Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Meslek Lisesi Öğrencileri Ekmek Üretiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'teki Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan tesiste uygulamalı eğitim alan öğrenciler, günlük 10 bin roll ekmek üreterek okul öncesi eğitim kurumlarının ihtiyacını karşılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen projede öğrenciler hem ekmek yapımını öğreniyor hem de üretime katkıda bulunuyor.

Bilecik'te, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan tesiste uygulamalı eğitim alan öğrenciler, günlük 10 bin roll ekmek üreterek okul öncesi eğitim kurumlarının ihtiyacını karşılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde 100 meslek lisesine "Fırın Atölyesi" kazandırılmasına yönelik protokol çerçevesinde kurulan bölümde öğrenciler haftanın 5 günü uygulamalı eğitime katılıyor. Öğrenciler hem usta öğreticilerden ekmek yapımını öğreniyor hem de üretime katkıda bulunuyor. Vali Şefik Aygöl, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulun ekmek yapımı bölümünü ziyaret eden Vali Aygöl, öğrencilerle yakından ilgilendi ve ekmek yapımı sürecini inceledi. Ekmeğin tadına bakan Vali Aygöl, tam not verdi.

Ardından, Muhasebe ve Mimarlık bölümlerini de ziyaret eden Vali Aygöl, öğrencilerle sohbet etti ve gelecekleri hakkında bilgi aldı. Özellikle, öğrencilerin eğitim ve kariyer hedeflerine dair motive edici konuşmalar yaptı. Ziyaretin sonunda, Vali Şefik Aygöl öğretmenler odasında bir toplantı düzenledi. Toplantıda, okulun mevcut durumu, başarıları ve gelişim alanları üzerine bir değerlendirme yapıldı. Öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunan Vali Akgöl, eğitim kalitesinin artırılması için yapılacak çalışmaları ele aldı.

Vali Şefik Aygöl, ziyaretin sonunda okul yönetimi ve öğretmenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi ve teşekkürlerini ileterek okuldan ayrıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Lisesi Meslek Lisesi Ekmek Eğitim Yerel Güncel Haberler

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

 Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

 FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

 Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı

Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title