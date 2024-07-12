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AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay: 15 Temmuz Türkiye Tarihi Açısından Çok Önemli Bir Tarih

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AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 15 Temmuz'un Türkiye tarihi açısından çok önemli bir tarih olduğunu ifade etti. Önsay, 15 Temmuz 2016 gecesi Türk milletinin iradesine sahip çıktığını belirtti. Bu yıl da anma merasimleri düzenleneceğini söyleyen Önsay, 251 şehidin rahmetle anılacağını ve dualar edileceğini ifade etti. Ayrıca, dış güçlerin ve FETÖ'nün ülkenin gelişmesini engellemek için çaba gösterdiğini vurguladı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 15 Temmuz'un Türkiye tarihi açısından çok önemli bir tarih olduğunu ifade etti

Önsay, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016 gecesi Türk milletinin iradesine kahramanca sahip çıktığını ifade etti. Başkan Önsay, "Darbenin 8. yılındayız. Hakikaten Türkiye'mizde yüzyıllardır devam eden seçilmişlere karşı darbe girişimlerinin en sonuncusunu, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşamış olduk. Tabi bu darbe girişimi sırasında vatanı müdafaa etmek için ülkenin geleceğine sahip çıkmak için meydanlara çıkıp orada canını bu iş bu ülke için veren 251 tane şehidimizi 2700'den fazla gazimizi bugün anmamız gerekiyor. Bu anma merasimleri her yıl yapılıyor. Bu yılda İnşallah pazartesi günü Ulu Cami'de akşam namazında başlayıp Vazoya kadar bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Kütahya Valiliğimiz önderliğinde İnşallah nasıl 2016'da günlerce orada nöbet tuttuysak İnşallah pazartesi günü akşam da, 251 şehidimizi rahmetle anacağız, dualar edeceğiz, ezanlar okuyacağız, sela vereceğiz. Tabii 15 Temmuz Türkiye tarihi açısından çok önemli bir tarih, bugüne kadar istediklerini bir takım güçler vasıtasıyla yapanların ve her seferinde bu darbe girişimlerinde başarılı olanların 15 Temmuz 2016'da milletimizin iradesiyle bir şekilde püskürtülmeleri dünya tarihine geçmiş bir hadise. Bu noktada bütün bu darbe girişimlerine karşı milletimize önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve o akşam görev alan ülkemizin tekrar bir şekilde geri bırakılmasını, darbeyle yıllarca oluşturduğu birikimlerin heba olmasına engel olan herkesi, bugün 15 Temmuz'un yıl dönümünde tekrar anmamız gerekiyor. Bu noktada dış güçlerin, dış güçlerin içerideki aparatlarının her seferinde bir takım aparatlar kullanarak bir şekilde ülkemizin gelişmesinde, mutlu ve refah içerisinde dünyada tekrar önemli bir siyasi aktör olmasının önüne geçmek için çaba gösterenlerin inşallah bundan sonraki çabaları yine milletimiz sayesinde hakim kalacaktır. FETÖ Terör Örgütü'nün ülkemizin, milletimizin manevi değerleri üzerinden yapmaya çalıştığı hadiselere karşı uyanık olmamız gerekiyor. Çünkü bu tip, insanlarımızın manevi duygularını istismar ederek hareket eden, onları bir şekilde kendi istek arzuları noktasında kullanmak isteyen bütün yapılara karşı hepimiz uyanık olmamız gerekiyor. Şunu unutmamamız gerekiyor, milletimizin seçtiklerinin bir şekilde herhangi bir güçle ortadan kaldırılmasına hepimiz engel olmalıyız. 15 Temmuz 2016 gecesi vatanı savunmak adına meydanlara çıkan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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