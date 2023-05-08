Bakan Dönmez: 'Ülkemizi yasa boğan depremlerde elektrik dağıtım sektörü önemli bir sınav verdi'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, online konferans sistemiyle katıldığı "3. Dağıtım Sektörü" buluşmasında, "Ülkemizi yasa boğan depremlerde elektrik dağıtım sektörü önemli bir sınav verdi" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, online konferans sistemiyle katıldığı "3. Dağıtım Sektörü" buluşmasında, "Ülkemizi yasa boğan depremlerde elektrik dağıtım sektörü önemli bir sınav verdi" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da bir otelde düzenlenen "3. Dağıtım Sektörü" buluşmasına konferans sistemiyle katıldı. Dönmez, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) tarafından hizmete sunulan "Elektrik Arazı Takip" uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi.

"17 dağıtım şirketi depremde özveri içerisinde çalıştı"

Bakan Dönmez, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin elektrik dağıtım şirketlerini etkilemediğini belirterek, "Depremden etkilenmeyen 17 dağıtım şirketimiz depremden etkilenen bölgelerin yeniden enerjilendirilmesi için örnek gösterilecek şekilde büyük bir dayanışma ve özveri içerisinde çalıştı" diye konuştu.

Daha önce geliştirdikleri "Aydınlatma Mobil Takip" uygulamasının büyük ilgi gördüğünü ifade eden Dönmez, vatandaşların aydınlatma ihbarlarını çözüme kavuşturduklarını söyledi.

"Aydınlatma Mobil Takip "uygulamasını, "Elektrik Arıza İhbar" uygulamasına dönüştürdüklerinin altını çizen Dönmez, "Güncellenen uygulamamızla birlikte vatandaşlarımız aydınlatma arızaları dışında, elektrik kesintisini, elektrik arıza ihbarlarını, ihbar, takip, sorgulama, abone ve tesisat ekleme gibi işlemler de artık bu uygulama üzerinden yapabilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, konuşmasını bitirmesinin ardından "3. Dağıtım Sektörü" buluşması basına kapalı bir şekilde devam etti. - ANKARA