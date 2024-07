AGD Kayseri Şubesi, İsmail Haniye'nin Şehit Edilmesini Kınadı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilmesi dolayısıyla Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen basın açıklamasında konuşan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, " İsmail Haniye'nin aziz hatırasına layık bir şekilde Siyonist alçaklarla her platformda mücadele edeceğiz" dedi.

Bürüngüz Cami'de düzenlenen basın açıklamasına AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, dernek yönetimi ve üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılmasının ardından yaptığı basın açıklamasında Siyonistlerle her platformda mücadele edeceklerini söyleyen AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, "Bu gece sabaha karşı, Filistin direnişinin sembolü olan Hamas Lideri İsmail Haniye, bir suikast neticesinde öldürülen İran Cumhurbaşkanının yerine seçilen yeni Cumhurbaşkanının yemin töreni için bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da Siyonist İsrail'in füze saldırısı neticesinde şehit edildi. İsmail Haniye ramazan ayının son günlerinde alçak Siyonistler tarafından üç evladı ve üç torunu şehit edildiğinde şöyle demişti; "Benim çocuklarımın kanı, diğer mücahitlerin kanından daha değerli değildir, rabbim bana mübarek ramazan bayramında şehit babası olma hediyesi verdi, daha ne olsun ki" şundan emin ol ki; seni şehit edenler, senden uzun yaşamayacaklar. Senin ömrün bitti ama mücadelen, Gazze zulümden kurtulana dek, Mescid-i Aksa özgürleşene dek ve bağımsız Filistin kurulana dek bitmeyecektir. Ailesi ve en yakınlarını rabbine kurban vermesi nedeniyle "Şehitlerin Babası" olarak nitelendirdiğimiz büyük komutan ve aziz lider İsmail Haniye'nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır. Şehit veren değil şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki; İsmail Haniye'nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır. Terörist İsrail rejimi, İsmail Haniye'yi şehit ederek hiçbir şey başaramamıştır, ancak aziz komutan Haniye çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur. Liderleri şehit olan bir hareket asla yenilmez. Sün Şeyh Ahmed Yasin'i, Abdülaziz Rantisi'yi, Salih Aruri'yi ve daha nice değerli evladını şehit verse de sarsılmayan bilakis daha da büyüyen ve gönüllere kök salan Filistin mücadelesi bugün de mağlup olmayacaktır. Bizi ölümle korkutmak isteyenler çok iyi bilmelidir ki; biz şehadete aşığız. Biz sultan Alparslan'ın evlatlarıyız. Biz Evlad-I Fatihan'ız" dedi.

Şahin, İslam Birliği'nin kurulduğu günleri görene kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini söyleyerek, "Hamas lideri İsmail Haniye bir konuşmasında "Milyonlarca şehitle yürüyoruz Kudüs'e" ifadesini kullanmış ve bu davanın savaşçılarının sadece yerin üstünde olmadığını vurgulamıştı. Bugün bizler çok iyi biliyoruz ki; aziz komutan İsmail Haniye erişmiş olduğu şehadet makamında Kudüs'ün ve tüm Filistin'in özgürlüğü için savaşmaya devam edecektir. Bizler de Anadolu gençliği olarak söz veriyoruz ki; şehit lider İsmail Haniye'nin aziz hatırasına layık bir şekilde Siyonist alçaklarla her platformda mücadele edeceğiz. Bir an olsun durmayacağız. Bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Bulunduğumuz her konumu İsrail rejimine karşı bir cephe bileceğiz. Bu cephelerden asla kaçmayacağız. İsmail Haniye'nin şehadetiyle daha da güçlenen Kudüs ve Filistin davamıza sımsıkı sarılacağız. Gün yas tutma günü değildir. Gün acı çekme günü değildir. Gün mücadele ve mücahede günüdür. Siyonist İsrail rejimi ve onun tüm işbirlikçilerine karşı birleşme ve ahidleşme günüdür. Burada sayın Cumhurbaşkanımıza ve Müslüman ülkelerin liderlerine de seslenmek istiyoruz. Hepimiz bir olup tükürsek İsrail boğulur. Silkelenin ve kendinize gelin. Hristiyanları ve Yahudileri kendinize dost edinmeyin. Aranızdaki suni ayrılıkları bir kenara bırakın ve Siyonist İsrail'e karşı birleşin. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız, iman etmedikçe de cennete giremezsiniz. Önce Müslümanlar olarak birbirinizi sevin. Sevin ki; birleşmenin önündeki en büyük engel ortadan kalksın. Müslümanlar; birbirini gerçek manada sevdiklerinde, mesele kökünden çözülecektir. Bu sevgi olursa, aradaki nifak tohumları kuruyacak, herkes birbirini doğru anlayacak ve gönüller birleşecektir. Bu birleşme olunca; Müslümanlar birbirlerine yaslanacak, birlikte büyüyecek ve birlikte güçleneceklerdir. İşte o zaman, dünya beşten büyük olacak, adalet üzerine yeni bir dünya kurulacaktır. İşte o zaman Necmeddin Erbakan hocamızın dediği gibi İsrail'e öyle bir tokat vuracağız ki, bütün hayatı Gazze şeridi gibi gözlerinin önünden geçecektir sözü yerini bulacaktır. Ey Müslümanlar, bu Siyonistlere karşı her birimiz gücümüz yettiğinden sorumluyuz, bütün gücümüzle çalışıp yeryüzünde İslam Birliği'nin kurulduğu günleri görene kadar çalışmaktan mücadele etmekten asla geri durmayacağız, Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.