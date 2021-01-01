Yeni yıla sessiz girildi
01.01.2021 00:36 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:40
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında hakim olan sakinlik ANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yılbaşında sokaklar ve caddeler boş kaldı.
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında hakim olan sakinlik ANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yılbaşında sokaklar ve caddeler boş kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat