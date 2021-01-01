Yeni yıla sessiz girildi
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Yeni yıla sessiz girildi

01.01.2021 00:36 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:40

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında hakim olan sakinlik ANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yılbaşında sokaklar ve caddeler boş kaldı.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında hakim olan sakinlik ANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yılbaşında sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Yeni yıla sessiz girildi
Yeni yıla sessiz girildi
Yeni yıla sessiz girildi
Yeni yıla sessiz girildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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