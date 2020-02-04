Xi: Coronavirüs Çin ekonomik istikrarını etkiliyor

04.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:09

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, giderek büyüyen coronavirüs salgınının, ülkesinin ekonomik ve sosyal istikrarını zarar verebilecek bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Çin devlet medyasının haberlerine göre, coronavirüssalgını sonrası Çin hükümetiyle düzenlediği ikinci toplantısında Xi, coronavirüs ile ortaya çıkan kriz durumunun Pekin yönetimi için bir sınav niteliğinde olduğu uyarısı yaptı.

Xi ayrıca, Çin hükümet üyelerini ve devlet yetkililerini, salgının yayılmasını bir an önce kontrol altına alacak çozumlar bulma konusunda da uyardı.Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poors (S&P) Global raporunda, coronavirüs salgınının Çin kredi desteği için kilit risk haline geldiğine dikkat çekerek, salgırır uzun sürmesi durumunda, otomobil üreticilerinin, bankaların ve diğer sektörlerin notlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.Çin'de bir kamu ekonomistine dayanarak yayımlanan haberlere göre, ülkede ekonomik büyümenin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.0'ın altına düşebilir. Haberlere göre, böyle bir senaryoda, Çin hükümeti büyüme hızını yüksek tutabilmek için, faizleri daha da düşürerek politika desteklerini artırabilir, ancak bu durumda bütçe açığı da yüzde 3.0'den fazla büyüyebilir.

Kaynak: DHA