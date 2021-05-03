Van'da normalleşmeyi andıran görüntüler
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Van'da normalleşmeyi andıran görüntüler

İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Haberler | Güncel

Van'da normalleşmeyi andıran görüntüler Van'ın en işlek caddelerinde oluşan yoğunluk pes dedirtti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları çerçevesinde tam kapanmanın uygulandığı 4'üncü günde Van'ın cadde ve sokaklarındaki insan yoğunluğu normalleşme günlerini andırdı.

Van'da normalleşmeyi andıran görüntüler

Van'ın en işlek caddelerinde oluşan yoğunluk pes dedirtti

VAN - İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları çerçevesinde tam kapanmanın uygulandığı 4'üncü günde Van'ın cadde ve sokaklarındaki insan yoğunluğu normalleşme günlerini andırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni korona virüs tedbir kararıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da geçtiğiniz Perşembe saat 19.00'dan başlayan 17 günlük tam kapanma süreci sürüyor. Korona virüs salgınındaki vaka artışı dolayısıyla tüm ülkede geçerli olacak tam kapanma süreci uygulanmaya konulmuştu. 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan tam kapanma uygulamasının 4'üncü gününde Van'daki yoğunluk şaşırttı. Özellikle kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde yoğunluk görülürken, bazı vatandaşların ise maske ve mesafeye dikkat etmediği görüldü.

"Böyle olsa hastalık devam edecek"

Kısıtlamadan muaf olan işçiler, vatandaşın kısıtlamalara uymadığını belirtti. İnsanların sanki hiç kısıtlama yokmuş gibi rahat bir şekilde dışarıda gezdiğini ifade eden işçiler, normalleşme zamanında olduğu gibi insanların yoğunluk oluşturduğunu kaydetti.

Van'da normalleşmeyi andıran görüntüler
Van'da normalleşmeyi andıran görüntüler
Van'da normalleşmeyi andıran görüntüler
Van'da normalleşmeyi andıran görüntüler
Van'da normalleşmeyi andıran görüntüler
Van'da normalleşmeyi andıran görüntüler
Van'da normalleşmeyi andıran görüntüler
Van'da normalleşmeyi andıran görüntüler
Van'da normalleşmeyi andıran görüntüler
Van'da normalleşmeyi andıran görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ

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