Ukrayna'dan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınmasına tepki
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Ukrayna'dan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınmasına tepki

Ukrayna'dan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınmasına tepki
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkü'nün gözaltına alınmasının Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da "bir başka baskı dalgası" olduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkü'nün gözaltına alınmasının Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da "bir başka baskı dalgası" olduğunu belirtti.

Ceppar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Celal'in siyasetçi, gazeteci, öğretmen ve Rusya'nın 2016'da yasaklamış olduğu KTMM'nin Başkan Yardımcısı olduğunu ifade etti.

İnsan hakları organizasyonlarına göre Şevket Hüseynov, Aziz Ahmetov, Eldar Odamanov, Hasan Ahmetov ve Celal olmak üzere 5 Kırım Tatar Türkü'nün evlerine baskın yapılarak gözaltına alındıklarını ifade eden Ceppar, bunun "Geçici olarak işgal altındaki Kırım'da bir başka baskı dalgası." olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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