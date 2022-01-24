Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda Pazaryerili sporcu üçüncü oldu

Bilecik'i temsil eden sporcu Efecan Güçlü, hafta sonu Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nın Gençler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

BİLECİK (AA) - Bilecik'i temsil eden sporcu Efecan Güçlü, hafta sonu Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nın Gençler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

76 ilden 4 bin 300 sporcunun katıldığı turnuvada Pazaryeri Gençlik Merkezi'ndeki spor salonunda çalışmalarına devam eden Pazaryeri Spor Kulübü ve Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinden Efecan Güçlü'nün ve antrenörü Fehmi Piliç'in başarısı sevinçle karşılandı.

Antrenör Fehmi Piliç, üçüncü olan sporcusu Güçlü'yü başarısından dolayı kutladığını belirterek, "Ordu ilindeki turnuvaya katılan sporcularımıza maddi ve manevi yönden destek veren Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'e teşekkür ediyorum." dedi.