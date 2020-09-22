Trump: "Yüksek Mahkeme Yargıcı adayımı cumartesi günü, Beyaz Saray'da duyuracağım"
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Trump: "Yüksek Mahkeme Yargıcı adayımı cumartesi günü, Beyaz Saray'da duyuracağım"

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaşamını yitiren ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yerine atayacağı yargıç adayını cumartesi günü Beyaz Saray'da duyuracağını açıkladı.

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22.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:55

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaşamını yitiren ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yerine atayacağı yargıç adayını cumartesi günü Beyaz Saray'da duyuracağını açıkladı.

ABD'de Ginsburg'un ölümünün ardından yeni yargıcı Trump'ın mı yoksa 3 Kasım seçimlerini kazanacak ismin mi belirlemesi gerektiği konusundaki tartışmalar sürerken, Trump, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Trump, "Yüksek Mahkeme Yargıcı adayımı cumartesi günü, Beyaz Saray'da duyuracağım." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın yargıç adayları arasında 48 yaşındaki ABD 7. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı Amy Coney Barrett, 52 yaşındaki 11. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı Barbara Logoa ve 4. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı 38 yaşındaki Allison Jones Rushing bulunuyor.

Adaylardan Barrett, dün Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelmişti.

Demokratlardan tepki

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg, pankreas kanseri sebebiyle 87 yaşında yaşamını yitirmiş, Trump ve Cumhuriyetçi Parti ise bir an önce yeni bir adayın belirlenmesi konusunda adım atacaklarını duyurmuştu.

Ginsburg'un yerine kimin geleceğine dair gelecek yılın beklenmesi gerektiğini savunan Demokratlar ise Cumhuriyetçilerin 2016'da hayatını kaybeden Yüksek Mahkeme Yargıcı Antonin Scalia'nın yerine eski Başkan Barack Obama tarafından belirlenen adaya karşı çıktıklarını hatırlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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