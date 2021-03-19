Tren seferleri 20 Mart'ta başlıyor
19.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:25
Orta mesafedeki şehirlerarası tren seferlerine verilen Covid-19 arası yarın sona eriyor.
Orta mesafedeki şehirlerarası tren seferlerine verilen Covid-19 arası yarın sona eriyor. Tren seferleri yarın kaldığı yerden devam edecek.
Yarın yeniden başlayacak seferler kapsamında yolcuların güvenli ve sağlıklı yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla her türlü tedbir alındı.
Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcular, HES kodunu ibraz ederek trenlere binebilecek. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek hizmete sunulacak.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı