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Aydın'ın Köşk ilçesinde tren kazası: Bir kişi ağır yaralandı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen tren kazasında bir kişi ağır yaralandı. Hemzemin geçitte kapalı bulunan bariyere rağmen karşıya geçmeye çalışan motosikletle tren çarpıştı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen tren kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Köşk ilçesi Ovaköy Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ödemiş yol ayrımında bulunan hemzemin geçitte kapalı bulunan bariyere rağmen karşıya geçmeye çalışan motosikletle, tren çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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