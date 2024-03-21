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Çerkezköy'de Hızlı Tren Şantiyesinde Toprak Kayması: 2 İşçi Kurtarılma Çalışmaları Başlatıldı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Hızlı tren altyapısı çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi, Ambardere mevkiindeki şantiyede çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.

İki işçi toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçilerin kurtarılması için ekiplerce çalışma yürütülüyor.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çerkezköy Tekirdağ İtfaiye AFAD Ulaşım Yaşam Güncel Haberler

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