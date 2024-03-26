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Aydın Tren Garı'nda Unutulan Poşetten Giysi Çıktı

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Aydın'ın Efeler ilçesindeki kent merkezinde bulunan Aydın Tren Garı'nda unutulan bir poşet ekipleri harekete geçirirken, bomba imha uzmanları tarafından inceleme yapılan poşetten giysi çıktı.

Olay, Aydın Tren Garı'nda öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki tren garında unutulan bir poşet vatandaşların dikkatini çekti. Olayın tren garı güvenlik görevlilerine bildirilmesi üzerine yetkililer durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tren garı çevresinde güvenlik önlemleri alındı. İnceleme sırasında, tren garının giriş ve çıkışları geçici olarak kapatıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar da güvenlik amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından yapılan detaylı inceleme yapıldı. Bölgeden geçen vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, yapılan inceleme sonucunda poşette giysi olduğu tespit edildi. Endişe verici bir durum olmadığı anlaşılınca güvenlik önlemleri kaldırılarak, tren garındaki hareketlilik normale döndü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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