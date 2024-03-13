Ankara-Sivas YHT Hattı'nda 900 Bin Yolcu Taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın açıldığı günden bu yana yaklaşık 900 bin yolcu taşıdığını belirterek, "Ankara- Yozgat arasını 1,5 saate indirdik, Ankara-Akdağmadeni ise 2 saat olacak." dedi.

Uraloğlu, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki YHT istasyonunun açılış töreninde, Ankara- Sivas YHT Hattı'yla, Ankara- Sivas arasındaki mesafeyi 405 kilometreye düşürdüklerini söyledi.

Açıldığı günden bu yana Ankara- Sivas YHT Hattı'nda yaklaşık 900 bin yolcuyu taşıdıklarını dile getiren Uraloğlu, "Sivas- Ankara arası seyahat süresini 2,5 saate, Ankara- Yozgat arasını 1,5 saate indirdik, Ankara-Akdağmadeni ise 2 saat olacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 405 kilometrelik hatta 49 tünel ve viyadük inşa ettiklerini de anlattı.

Ankara- Sivas YHT Hattı'nda sekiz istasyon olduğunu bildiren Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"İlk etapta Kırıkkale, Yozgat ve Sivas hızlı tren istasyonları inşa edilerek hizmete açılmıştır. Az önce Sorgun İstasyonu'muzu hizmete açtık. Şimdi de Akdağmadeni İstasyonu'muzu hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Akdağmadeni İstasyonu, 9 bin metrekare alan üzerine 135 bin yolcu kapasiteli olarak inşa edildi, 810 metrekare kapalı bina alanı, 100 araç ve beş otobüs kapasiteli otopark, bir alt geçit, iki peron, bekleme salonu olmak üzere birçok sosyal donatısıyla hizmet verecek. Modern ve estetik tasarımıyla Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na yakışacak şekilde inşa edildi. Akdağmadeni İstasyonu'muzu da açarak Ankara-Sivas Hattı'mızdaki sekiz istasyonumuzdan beş istasyonun binalarını inşa etmiş olduk. Elmadağ, Yerköy ve Yıldızeli istasyonlarının binalarını da bu yaz içinde hizmete almayı planlıyoruz."

Yozgat'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 72 milyar liralık yatırım

Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı'nın Edirne'den Kars'a uzanan doğu-batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Söz konusu hattın ülkenin doğusu ve batısına bağlayan ana omurgalarından olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sivas'ın devamında, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum, Erzurum-Kars hızlı tren projeleriyle Iğdır-Dilucu ile Ankara hızlı tren bağlantısı da sağlanmış olacak. Bu hatla ülkemizin en doğusundan en batısına kadar seyahat edebileceksiniz. Bu hattan Kayseri'ye gideceğiz. Yine Ankara üzerinden Konya'dan Karaman'dan Mersin'e oradan da Şanlıurfa'ya, oradan da sınır kapısına Ovaköy'e kadar gideceğiz. Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun. Yol ve istikamet gösterdi. Biz de hep beraber çalışıyoruz. Son 22 yılda Yozgat'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 72 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 44 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 398 kilometreye çıkardık, 316 kilometre tek yol iyileştirmesini de, onarımlarını yaparak, hayata geçirdik. 1692 metre uzunluğunda 45 köprü inşa ettik."

Uraloğlu, Boğazlıyan-Felahiye-Kayseri Yolu ve Yozgat Havalimanı Bağlantı Yolu'nun da aralarında bulunduğu 12 kara yolu projesinin de devam ettiğini bildirdi.

Modern terminal binası, aynı anda beş yurt içi ve dışı uçağının kullanabileceği apron sahası ve uluslararası uçuş standartlarına uygun teknik servis ve hizmetleri sağlayacak Yozgat Havalimanı'nın yapım çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Havalimanımız, Yozgat'ın ulaşım ağını genişleterek ilin dünyayla bağlantısını güçlendirecek. 2025 yılı içinde hizmete açmayı planlıyoruz. Yozgat'ın turizm faaliyetlerini, tarımını, sanayisini, madenciliğini geliştirecek, yatırımların önünü açacak ulaşım projelerini hayata geçirdik, yenilerine de devam ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı'mızı, Yozgat ve Akdağmadeni'nin de desteğiyle Cumhurbaşkanı seçtik, yeni hükümet kuruldu. Ne zaman ülkemizin başı dara düşmüşse Yozgatlı, Akdağmadenli orada olmuştur. Bu eserler sizlerin desteğiyle ve bize verdiği güçle yapılıyor. Biz de sizlerin hizmetkarıyız. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada biz Yozgat'ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. İstasyonumuz hayırlı uğurlu olsun."