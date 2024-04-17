Edirne'de Turistik Gezi Treni Hizmete Sunuldu

Edirne'yi ziyaretler gelenler, nostaljik tramvay görünümlü "gezi treni" ile eski payitahtta tarihi yolculuk yapıyor.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla kenti ziyaret edenlerin tarihi ve turistik noktalarına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla lastik tekerlekli "Edirne Turistik Gezi Treni" hizmete sunuldu.

Tarihi yol güzergahında dün seferlerine başlayan tren, ziyaretçiler tarafından beğenildi.

İlk etapta ücretsiz hizmet verecek trenin rotası Selimiye Meydanı'ndan başlıyor. Tren, pek çok dini, kültürel ve tarihi alanı aşıp Meriç ve Tunca köprülerini geçerek Karaağaç Mahallesi'ne ulaşıyor.

"Seferlerin devam etmesini isteriz"

"Gezi treni"yle yolculuk yapan Cenk Kürkçü, AA muhabirine geziyi çok beğendiğini ve yolculuk boyunca birçok tarihi bilgi öğrendiğini söyledi.

Trenle tarih gezisi etkinliklerinin sürdürülebilir olması gerektiğini belirten Kürkçü, "Gezi treni Edirne'nin tanıtımına katkı sağlayacak." dedi.

Vali Sezer'e teşekkür eden Rukiye Coşkun, tren turunu çok beğendiğini dile getirdi, "Bu seferlerin devam etmesini isteriz. Yerli yabancı turistlere de Edirne'yi daha çok tanıtmış olacağız." ifadelerini kullandı.

İsmail Kumus da "gezi treni"ni çok beğendiğini söylerken İsmail Yumurtacı, kentteki çok sayıda tarihi eseri gezi treni sayesinde gördüğünü kaydetti.