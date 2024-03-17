Çin-Avrupa Yük Treni Hizmeti İle İhracatta Artış

CHONGQİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in Chongqing şehri tren seferlerinin artması ve yeni yük treni hatlarının açılmasıyla birlikte bu yıl Çin-Avrupa yük treni hizmeti aracılığıyla ihracatında artış yaşadı. Yeni açılan yük treni hatları arasında İspanya ile Türkiye'ye giden iki direkt demiryolu hattı da bulunuyor.

Chongqing, Çin-Avrupa yük treni hizmeti ile halihazırda Asya ve Avrupa'da 100'den fazla şehir ve bölgeye bağlanmış durumda. Otomobil, otomobil parçaları, mobilya ve tıbbi ekipman dahil olmak üzere binlerce çeşit mal bu hizmet aracılığıyla taşınıyor.