Çin-Avrupa Yük Treni Hizmeti İle İhracatta Artış
Çin'in Chongqing şehri, tren seferlerinin artması ve yeni yük treni hatlarının açılmasıyla birlikte Çin-Avrupa yük treni hizmeti aracılığıyla ihracatta artış yaşadı. İspanya ile Türkiye'ye giden iki direkt demiryolu hattı da yeni açılan hatlar arasında yer alıyor.
CHONGQİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in Chongqing şehri tren seferlerinin artması ve yeni yük treni hatlarının açılmasıyla birlikte bu yıl Çin-Avrupa yük treni hizmeti aracılığıyla ihracatında artış yaşadı. Yeni açılan yük treni hatları arasında İspanya ile Türkiye'ye giden iki direkt demiryolu hattı da bulunuyor.
Chongqing, Çin-Avrupa yük treni hizmeti ile halihazırda Asya ve Avrupa'da 100'den fazla şehir ve bölgeye bağlanmış durumda. Otomobil, otomobil parçaları, mobilya ve tıbbi ekipman dahil olmak üzere binlerce çeşit mal bu hizmet aracılığıyla taşınıyor.