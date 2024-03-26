Özellikle araçlarda kullanılan fosil yakıtlar, dünyaya pek de olumlu etki etmiyor. Zira hava kirliliği ve iklim değişikliğine yol açıyor. Bu doğrultuda pek çok ülke, buna önlem almak için çeşitli politikalar uyguluyor. Çin de büyük adımlar atan bu ülkeler arasında yer alıyor. Asya'nın parlayan yıldızı, en büyük karbon emisyonu üreticisi olmasının yanı sıra aynı zamanda yenilenebilir enerji yatırımlarında da lider konumda. Son olarak Çin, kendi geliştirdiği ilk hidrojenle çalışan trenin test sürüşünü gerçekleştirdi.

Çin, ilk hidrojen ile çalışan trenin testini başarıyla tamamladı

CRRC Changchun Railway Vehicles tarafından üretilen bu hidrojen yakıtlı tren, Çin'in Jilin eyaletine bağlı Changchun şehrinde test edildi. Tam kapasite yük altında saatte 160 kilometre hıza ulaşarak etkileyici bir başarıya imza atan tren, kilometre başına yalnızca ortalama 5 kilovat-saat enerji tüketimiyle olağanüstü enerji verimliliği sergiledi ve sürüş testinden başarıyla geçti.

Aktarılan bilgilere göre tren, testten önce -25 derece ile 35 derece arası aşırı sıcaklıklarda performans, titreşim direnci, elektromanyetik uyumluluk ve yangın güvenliği açısından kapsamlı testlerden geçirildi. Söz konusu bu hidrojenli tren, 1000 kilometreden fazla bir sürüş menziline sahip. Bu nedenle sık sık yakıt ihmali yapma ihtiyacı duyulmuyor.

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Çin, şehir içindeki demiryollarını hidrojenden güç alan tren ile değiştirerek fosil yakıtların neden olduğu çevre kirliliği ve sera gazı emisyonları ile mücadelede önemli bir adım atacak.

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