Tıra Tutunarak Giden Bisikletlinin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada - Düzce

Düzce'de trafikte seyir halinde olan bir tırın dorsesine tutunarak seyreden bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Zonguldak-Düzce Batı Karadeniz Bağlantı D-655 Bağlantı Yolu Çamköy kavşağı'nda, seyir halindeki tırın kasasına bir eliyle tutunarak bisiklet süren genç, yaklaşık 2 kilometre boyunca bu şekilde yol aldı.

Bir eliyle tır kasasına tutunan genç, zaman zaman da pedal çevirerek yolculuğunu sürdürdü.

Tehlikeli yolculuk, tır sürücüsünün yavaşlaması ile Beçi Kavşağı'nda son buldu.