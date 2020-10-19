Tıka basa yolcu alan minibüs şoföründen yolcuya pişkin cevap
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Tıka basa yolcu alan minibüs şoföründen yolcuya pişkin cevap

19.10.2020 09:12 | Son Güncelleme: 19.10.2020 09:31

Avcılar-Esenyurt arasında yolcu taşımacılığı yaptığı söylenilen bir minibüste sürücü, fazla yolcu taşıdığı için tepki gösteren yolcuya, "Virüs var diye laf eden sensin.

Avcılar-Esenyurt arasında yolcu taşımacılığı yaptığı söylenilen bir minibüste sürücü, fazla yolcu taşıdığı için tepki gösteren yolcuya, "Virüs var diye laf eden sensin. O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin" dedi.

Korona virüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında fazla sayıda yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araç sürücülerinin denetimleri devam ediyor. Avcılar - Esenyurt arasındaki bir yolcu minibüsünde fazla yolcu taşıdığı söylenilen bir minibüste yolcu ile sürücü arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, minibüs sürücüsünün "O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin" demesi üzerine yolcu da "Sen de cebini düşünmeyeceksin o zaman" diyerek tepki verdi. - İSTANBUL

Tıka basa yolcu alan minibüs şoföründen yolcuya pişkin cevap

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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