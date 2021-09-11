Ticaret ve sanayi odalarından yangın dayanışması

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 3 binden fazla evin hasar gördüğü orman yangını nedeniyle düzenlenen kampanyada, birçok ilden odalar ve firmalar tarafından 5 milyon TL'ye yakın değerde ev eşyası geldi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin de kampanyanın 6 ay daha süreceğini açıkladı.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayıp, 10 gün süren, yerleşim yerleriyle birlikte 75 bin hektar alanın küle döndüğü büyük yangın sonrası yaralar sarılıyor. Kurumsal olarak ilk olarak nakdi yardımı başlatan ve sonra AFAD'ın kampanyasına devreden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, evleri yananların eşyalarının karşılanması için de Türkiye genelinde ayni yardım kampanyası düzenliyor. Birçok ilden şu ana kadar odalar ve firmalar tarafından halı, buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, yemek takımı, su ısıtıcı, battaniye, jeneratör, ev mobilyaları, yatak, kanepe, baza ve çeşitli mutfak malzemeleri olmak üzere gibi ev eşyaları gönderildi.