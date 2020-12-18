Terör mağduru annelere taş atan kişi yakalandı
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Terör mağduru annelere taş atan kişi yakalandı

18.12.2020 23:53 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:57
Terör mağduru annelere taş atan kişi yakalandı

Terör örgütü PKK'ya tepki için her hafta perşembe günü HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru acılı annelere HDP'li grubun içinden taş atan kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'ya tepki için her hafta perşembe günü HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde eylem yapan terör mağduru acılı annelere HDP'li grubun içinden taş atan kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada tespit edilen şahıs Batman'da yakalandı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şırnaklı Şehit Anneleri, Şehit yakınları ve evladı bölücü terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Annelerin bir araya gelerek HDP il binası önünde 17 Aralık 2020 tarihinde yaptıkları basın açıklaması sırasında, aralarında çevre illerden HDP İl binasına gelen şahısların da bulunduğu 30 kişilik grup içerisinden taş atılması ve atılan taşın, basın açıklamasını takip eden muhabirlerden birinin koluna isabet etmesi olayıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada; taşı atan şahsın Batman İlinden Şırnak'a gelen Batman doğumlu Z.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen şüpheli şahıs, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatına istinaden 18 Aralık 2020 günü ikamet ettiği Batman İlinde yakalanarak gözaltına alınmış olup, hakkında Kasten Yaralama ve 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. - ŞIRNAK

Terör mağduru annelere taş atan kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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