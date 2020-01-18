Terme'de trafik kazası: 5 yaralı
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Terme'de trafik kazası: 5 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

18.01.2020 21:08 | Son Güncelleme: 18.01.2020 21:13
Terme'de trafik kazası: 5 yaralı

'un ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde Terme Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolunda seyir etmekte olan yönetimindeki 81 BB 943 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüje saplandı. Kazada araç sürücüsü Erkan Kandemir, Elvan Kandemir, Osman Kandemir, Umut Efe Kandemir ve Safiye Demir yaralandı.


Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulans ile Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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