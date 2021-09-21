Teknopark Ankara TEKNOFEST'e 10 firmayla katıldı

ANKARA (AA) - İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (İvedik OSB) faaliyetlerini sürdüren Teknopark Ankara, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te eğitim, oyun, havacılık, insansız hava aracı ve savunma sanayisi alanlarında faaliyet gösteren 10 firmasıyla yer alıyor.

Teknopark Ankaradan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen TEKNOFEST 2021'in açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Festivalde, 2017'de faaliyete geçen ve özellikle oyun, eğitim, savunma sanayisi, insansız hava aracı ve havacılık alanında çalışan katma değerli firmalarıyla Ar-Ge ekosistemini geliştiren Teknopark Ankara da 10 firmayla hazır bulunuyor.

Yaklaşık 180 firmaya ev sahipliği yapan teknoparkta yürütülen 750 projenin yüzde 50'sini savunma sanayisi alanındaki çalışmalar oluşturuyor.

Yüzde 95'i İvedik OSB, yüzde 5'i Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ortaklığı ile kurulan Teknopark Ankara, sanayi içine kurulan ilk "uygulamalı teknoloji geliştirme bölgesi" olma özelliğini taşıyor.

Bünyesindeki firmaların cirosunun 2 milyar lirayı geçti

Bünyesindeki firmaların cirosunun 2 milyar lirayı geçtiği Teknopark Ankara, Türkiye'nin en büyük "Doğal İnsansız Hava Aracı Kümelenmesi"ne de ev sahipliği yapıyor.

Teknoparkta, 28 firmadan oluşan Ticaret Bakanlığı destekli Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi de yürütülüyor.

Teknopark Ankara, havacılık ve savunma sanayi sektörlerinin daha güçlü hale getirmek amacı ile Ankara'nın Kalecik ilçesinde kurulan İnsansız Hava Aracı Test Merkezi'nin hem fikir hem proje liderliği görevini de üstleniyor.

Ankara sanayisinin kuluçkası niteliğinde olan Türkiye'nin en kalabalık ikinci OSB'si olan İvedik OSB'nin vizyonu ile firmaların gelişimine büyük önem veren Teknopark Ankara, kurduğu Nar Kuluçka Merkezi ile girişimcilere proje danışmanlığı, mentorluk ve atölye imkanları sunuyor.

Geçen yılın endeks verilerine bakıldığında kuluçka firmalarından yüzde 80'i yatırım alarak mezun oldu.