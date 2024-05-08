FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2024? FED faiz kararı ne olur?

FED, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında faiz kararını duyuracak. Piyasalar, her ay düzenli olarak açıklanan faiz oranlarını büyük bir merakla bekliyor. ABD Merkez Bankası en son kararında faiz oranlarını değiştirmemişti. Şimdi gözler, FED'in gelecek PPK toplantısına çevrildi. FED faiz kararı hangi gün açıklanacak ve PPK toplantısı ne zaman yapılacak, merak ediliyor. FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2024? Detaylar haberimizdedir...

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED'in Mayıs ayı faiz kararı önemle bekleniyor. Takvime göre, Haziran ayının 11 ve 12'sinde gerçekleştirilecek toplantının ardından karar, 12 Haziran'da akşam saatlerinde, 21:00 - 22:00 civarında açıklanacak.

NİSAN AYI FED FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası ( Fed ), politika faizinde değişiklik yapmayarak yüzde 5,25 ile 5,50 arasındaki seviyeyi korudu. Bu karar, son 23 yılın en yüksek faiz seviyesinin devamını sağlıyor. Fed, enflasyondaki düşüşü dikkate alarak ekonominin gücünü korumak amacıyla yıl boyunca beklemeyi sürdüreceğini açıkladı.