Tekirdağ'da depremle ilgili provokatif paylaşıma tutuklama
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Tekirdağ'da depremle ilgili provokatif paylaşıma tutuklama

31.10.2020 16:50 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:55
Tekirdağ'da depremle ilgili provokatif paylaşıma tutuklama

TEKİRDAĞ'da, sosyal medya hesaplarından İzmir'deki deprem ile ilgili provokatif paylaşımda bulunduğu belirlenen M.B.K. polis ekiplerince yakalandı.

TEKİRDAĞ'da, sosyal medya hesaplarından İzmir'deki deprem ile ilgili provokatif paylaşımda bulunduğu belirlenen M.B.K. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan M.B.K., tutuklandı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti, 885 kişi yaralandı. Depremin ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oturan M.B.K., depremle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımda bulundu. Paylaşımın ardından polis ekiplerince yakalanan M.B.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.K, çıkarıldığı mahkemece, 'sosyal medya ve internet yoluyla, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu'ndan tutuklandı.


Tekirdağ'da depremle ilgili provokatif paylaşıma tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 16:56:16. #1.14#
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