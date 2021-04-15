Yol ortasında taksici dehşeti! Taciz ettiği kadın çığlık atmaya başlayınca aracı üzerine sürdü

Mersin'de ticari taksi sürücüsünün yol ortasında bir süre takip edip sözle taciz ettiği, kadının üzerine araç sürerek çarptığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversitesi Caddesi üzerinde meydana geldiği öne sürülen olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

ÖNCE TACİZ ETTİ, SONRA ARACI ÜZERİNE SÜRDÜ

Görüntülere göre, elinde çanta ile yolda yürüyen kadının yanına yaklaşan ticari taksi sürücüsü, bir süre takip ederek taciz ettiği kadının üzerine daha sonra aracını sürerek çarptı.

ÇIĞLIKLARI ORTALIĞI İNLETTİ

Çarpmanın etkisi ile yer düşen kadın çağlık çığlığa bağırmaya başladı. Acı içinde feryat eden kadının çığlıkları bölgede yankılanırken, aracından inen taksi sürücüsü ise bir süre etrafına bakındı. Dehşeti yaşayan kadın, daha sonra eliyle aracı yumruklayıp sürücüye bağırarak olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KAR