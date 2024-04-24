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Mersin'de IPARD 3 Proje Lansmanı Gerçekleştirildi

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Mersin'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen IPARD 3 Proje Lansman toplantısında, katılımcılara IPARD projeleri hakkında bilgi verildi. Toplantıda, tarımsal faaliyetlerin takibi ve desteklenen projelerin istihdama katkısı da vurgulandı.

Mersin'de, IPARD 3 Proje Lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörünce Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda IPARD projeleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, toplantıda kentte tarımsal faaliyetlerin takibini yaptıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli destek, teşvik ve projeleri olduğunu anlatan Pehlivan, bu çalışmaların ulusal ve uluslararası nitelik taşıdığını belirtti.

Hayata geçirilen projelerle binlerce kişiye istihdam sağlandığını ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Mersin'de IPARD 1 ve IPARD 2 projeleri hayata geçirildi. Toplam 486 projeye destek vermiş, hayata geçirmişiz. Bir kısmının işlemleri devam ediyor. Bu yatırımların toplam değeri 3,6 milyar lira. Yüzde 50 ile 70 arasında bir hibe desteği söz konusu. Yaklaşık 5 bin vatandaşımızı istihdam etmişiz."

"Ülkemize yaklaşık 100 milyar lira yatırım kazandırdık"

TKDK Başkanlığı İç Denetim Koordinatörü Mesut Ekmekçi de IPARD 3 dönemiyle 81 ilde yatırımcılara destek vereceklerini söyledi.

Kırsalda yaşayan vatandaşların gelir seviyelerini ve iş imkanlarını arttırmalarına katkı sunduklarını anlatan Ekmekçi, "Bugüne kadar 25 binden fazla projeye vermiş olduğumuz 45 milyar lira hibe desteği ile ülkemize yaklaşık 100 milyar lira tutarında yatırım kazandırdık. Bu yatırımlarla da 100 binden fazla istihdama vesile olduk. Yaşam standartlarını yükseltmek, tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek, yerinde üretmek ve işlemek amacıyla kırsal alanlarımızda yaşayan ve üreten insanlarımıza daha çok destek olacağız." diye konuştu.

Programda, TKDK Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uygur da 2011 yılından bu yana yürüttükleri IPARD projelerini tanıttı.

Konuşmaların ardından IPARD kapsamında sözleşme imzalamaya hak kazanan yatırımcılara çekleri verildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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