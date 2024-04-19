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Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçüstü yakaladıkları 2 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede izinsiz kazı gerçekleştirildiği belirlendi.

Tespit edilen bölgeye yönlendirilen ekipler, 2 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Çamlıyayla Jandarma Mersin Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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