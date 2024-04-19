Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçüstü yakaladıkları 2 kişiyi gözaltına aldı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede izinsiz kazı gerçekleştirildiği belirlendi.
Tespit edilen bölgeye yönlendirilen ekipler, 2 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.